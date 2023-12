Incertidumbre por lenta instalación de gran planta de Tesla en norte de México

Getty Images via AFP

El pasado 1 de marzo, durante la celebración del Investor Day, el propio Elon Musk anunció el proyecto en Nuevo León, que constituirá la quinta gigaplanta de producción de unidades eléctricas de Tesla y la primera en Latinoamérica.



El proyecto en el norteño estado mexicano de Nuevo León parece ir a pasos lentos y ha estado rodeado de dudas porque una biografía reciente de Musk de autor Walter Isaacson especuló que el empresario se habría arrepentido de establecer la fábrica en ese lugar. Sin embargo, en medio de estas especulaciones, el Gobierno de Nuevo León aseguró que Tesla ya adquirió los terrenos para instalar la planta, que se ubicará en Santa Catarina, a las afueras de Monterrey, capital del estado.

Aprueban incentivos

“La gigafactory de Nuevo León está en un proceso de instalación. Ellos tienen el terreno comprado, ellos ya tienen también el proceso de permisos federales y estatales en regla”, aseguró el secretario de Economía, Iván Rivas esta semana ante diputados del Congreso estatal.



Comentó que está en manos de la empresa determinar la instalación de la “primera piedra”; aunque apuntó que se vislumbra que sea en breve. Insistió en que no hay dudas de que se instalará en Nuevo León la armadora de autos eléctricos.

Por otra parte, este jueves, el Gobierno estatal reveló que el Consejo de Desarrollo estatal aprobó incentivos por 2.627 millones de pesos (unos 153 millones de dólares) a Tesla para infraestructura básica y la reducción del Impuesto Sobre Nómina (ISN).



“Los impuestos autorizados por el Consejo para la infraestructura básica y apoyar la creación de nuevos empleos mediante una reducción del Impuesto Sobre Nómina alcanzan los 2.627 millones de pesos, equivalentes a apenas el 3.37% de la inversión que hará solo Tesla, sin contar a sus más de 30 proveedores que ya están o llegarán al estado como parte del nearshoring”, resaltó el gobierno de Nuevo León.

¿Proyecto a largo plazo?

No obstante, el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, aseguró que Elon Musk ha sido muy claro en el sentido de que la planta de Tesla en Nuevo León es un proyecto de largo recorrido. “Está dejando en claro que no es un proyecto a corto plazo, sino a largo plazo, en el que se ha estado discutiendo o hablando de permisos de inversión, pero que no garantizan que el proyecto pueda arrancar pronto”, dijo.

Agregó que el gobierno de Nuevo León, liderado por Samuel García, es muy dado a anunciar obras que no se aterrizan. “Yo creo que es un proyecto en un estado que históricamente ha hecho las cosas bien, ha sido un detonante de industria a nivel nacional e internacional, yo estoy seguro que los ojos de esta empresa buscan ese crecimiento y que le vaya bien a Nuevo León, pero la realidad que hemos visto de inversión, de un proyecto real, de factibilidad de este tipo de inversiones desde el gobierno del estado es que parece más un anuncio que una realidad”, sostuvo.



Guerra consideró que a los inversionistas internacionales no le gusta que el Gobierno estatal anuncie obras que luego no consolida, así como la mala relación que existe entre el Ejecutivo y el Congreso estatal, en referencia a las tensiones entre ambas partes y que obligaron a García a abandonar la candidatura presidencial por el opositor Movimiento Ciudadano (MC) para las elecciones presidenciales de México de 2024.



