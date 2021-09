Posicionar la caja en categoría de aguas, meta de Tetra Pak

Archivo particular

Un Quinto, Trópico, Agua en caja y Serranía, de la cadena Ara, son las primeras marcas que ofrecerán agua envasada en caja en el país.



Con esta tecnología que trae la multinacional Tetra Pak, el objetivo es consolidar este envase es dicha categoría así como lo ha hecho con jugos y leche.



Antes que nada hay un interés por promover la sostenibilidad con envases ecoamigables, según un estudio global a consumidores que hizo Ipsos. A lo anterior hay que agregar que “con lo que hemos vivido en el último año y medio, el consumidor empieza a buscar productos que tengan la inocuidad alimentaria” y que generen confianza en torno a la higiene, explicó Juan Camilo Uribe, director de marketing Andina de Tetra Pak.



Si bien desde hace unos años este envase se ha impulsado para el agua en mercados de Europa, Estados Unidos y Canadá, ahora está identificada la oportunidad en esta parte del mundo. A su juicio, no es tarde para hacerlo en el país, el consumidor está listo y la pandemia aceleró está necesidad, “por lo que este es el momento preciso para su lanzamiento”, al tiempo que señaló que el producto también se presenta ahora en Ecuador.



El directivo consideró que la tarea de incentivar el consumo de agua envasada en caja apenas será un proceso, como cuando se empezó la venta de las presentaciones personales de esta bebida.



No descarta que las empresas que hoy embotellan agua -incluso con envases ecoamigables- se sumen.



“Sí, estamos trabajando con grandes marcas para desarrollar este tipo de innovación y tendencias mundiales como lo vemos en países de Europa. No solo en referencia al agua sino a las que son saborizadas o con beneficios funcionales”, agregó Uribe.



Según explicó, los envases en caja están compuestos en promedio por un 75 % de cartón, 20 % de polietileno y 5 % de aluminio y son ciento por ciento reciclables.



De acuerdo con la empresael cartón utilizado para la fabricación procede de bosques certificados y debidamente conservados, por lo que está diseñado para que el consumidor tenga una alternativa sostenible mientras recibe el líquido con sus propiedades naturales.



