TGI incrementa 3 puntos porcentuales en margen Ebitda

La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), presentó en sus resultados de los tres primeros meses del 2021 un Margen Ebitda de 80,4%, frente al 77,1% del año 2020.



Los tres puntos porcentuales en los que incrementa dicha cifra los logra en una combinación de factores: la captura de valor vía ingresos por cerca de 7.400 millones de dólares (gracias a contratos nuevos y una activa gestión comercial en servicios como parqueo, almacenamiento y venta intradiaria), la disminución de total opex por $5.000 millones de dólares (mediante el control de costos y gastos) y la renegociación de contratos.



“La dinámica de nuestro negocio no permite compensar en su totalidad la afectación que Ballena-Barranca trae, por eso seguiremos trabajando desde nuestros pilares estratégicos para incorporar eficiencia operacional, innovación y digitalización y el desarrollo de nuevos negocios, haciendo de TGI una compañía cada vez más sostenible”, asegura Mónica Contreras, la presidenta.



Entre los productos que TGI presentó al mercado para incentivar la demanda se encuentra la oferta para industrias que hoy no consumen gas natural en sus procesos productivos o aquellas que, aún conectadas al SNT (Sistema Nacional de Transporte), pueden aumentar sus consumos de gas a través de proyectos de generación de energía, cogeneración o nuevas líneas de producción con este energético.



Así, TGI acompaña la conversión de equipos, adecuaciones en planta y demás accionables que el industrial requiera para migrar a gas natural.



Entre otros resultados del trimestre, TGI resalta que:



- Ocupó el segundo lugar en la clasificación de auditoría general realizado por la Veeduría Distrital.

- Obtuvo el índice más alto que se ha registrado históricamente en la medición Great Place to Work, desde el inicio de su medición en 2008.

- Inició el proyecto de gasificación rural que beneficia a 738 familias.



Para el siguiente reporte, la compañía espera evidenciar mayor agilidad en la captura de eficiencias, una gestión regulatoria más proactiva, el desarrollo de productos para la industria térmica y un nuevo alcance en el servicio de parqueo, entre muchos otros, que le permitan a TGI ir por más y mejores resultados generando prosperidad colectiva y transformando vidas con energía sostenible y competitiva.



