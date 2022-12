The Macallan, el whisky que va a la conquista del mercado nacional

Por décadas, la marca de whisky escocés The Macallan ha sabido conquistar el paladar de muchos alrededor del mundo. Su calidad y carácter distintivo han posicionado a este licor como una bebida de lujo en los más de 100 países en donde hace presencia hoy día.



A nivel local, la marca ha encontrado una oportunidad para seguir llegando a más consumidores, además de presentar nuevas referencias como la segunda edición The Harmony Collection, un whisky con sabor a café.



En diálogo con Portafolio, José Alberto Visón Molina, country manager de The Macallan, señaló que la marca es muy “admirada y valorada en Colombia”, y eso se evidencia en su ventas que vienen creciendo entre un 12% y 15% año contra año.



“The Macallan es una marca muy interesante y bonita, ya que refleja en su accionar lo que llamamos nuestros seis pilares que son: ese amor por la naturaleza, el legado, el arte, la creatividad y todo lo que conlleva esa parte artesanal; además toda esa colaboración y excelencia sin concepciones”, comentó Visón.



Pero quiénes son los consumidores de este licor. De acuerdo con Visón, los compradores The Macallan son personas entusiastas y llegan a ser coleccionistas.



“Son personas que encuentran en cada una de las variantes que tenemos disponibles aquí en el mercado un estilo de vida, y disfrutan de cada una de la características de esas referencias. En Colombia, cada vez más vemos buenos conocedores de la marca”.



En cuanto a la referencia que más se comercializa en el país, Visón señaló que el The Macallan 12 años Double Cask es el más vendido, con unas 2.500 a 3.000 cajas, lo que se traduce en unas 36.000 botellas en el mercado colombiano. Sin embargo, también destacó todo el portafolio de productos que tienen disponible en Colombia.



“Nuestro portafolio es amplio y el core de mayor volumen es The Macallan 12 años. En la actualidad tenemos tres referencias de 12 años que son el Triple Cask, Double Cask y el Sherry Oak. Luego ya viene otro segmento, e iniciamos con el 15 años, 18 años Rare Cask y luego se encuentra el portafolio Prestige o Ultra que comienza con el 25 años, el Reflexión, el 30 años y el M Decanter, que es la botella más costosa que tenemos en el mercado”.

José Alberto Visón Molina, country manager de The Macallan. Archivo particular

Referencias vendidas

Entre los mercados que se destacan por el consumo de este whisky, el ejecutivo afirmó que Estados Unidos es uno de sus principales consumidores, seguido de China y Hong Kong. A nivel nacional, Bogotá ocupa el primer lugar por el volumen de consumidores, seguido se ubica Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali.



Entre las proyecciones que tienen para este fin de año, el country manager The Macallan afirmó que tienen previsto cerrar un buen año con un crecimiento de alrededor del 15% en sus ventas, impulsadas principalmente por el canal retail.



“Contamos para esta temporada con un portafolio bastante definido y enfocado en los diferentes segmentos y canales, los cuales nos ayudarán a llegar a ese consumidor objetivo que tenemos. Nuestra expectativa es continuar creciendo en el país y llegar a más consumidores”, resaltó José Alberto Visón Molina.

La mejor forma de brindar

De acuerdo con Visón, un buen whiskey siempre será ideal para cualquier ocasión importante, ya sea para una celebración entre amigos o para el cierre de un negocio. “Siempre se ha asociado a The Macallan con el éxito”.

Disponible la nueva edición

The Macallan presentó en el país la segunda edición de The Harmony Collection, una serie de lanzamientos anuales inspirados en la curiosidad innata de la marca y en su actitud innovadora.



Harmony Collection Inspired by Intense Arabica “celebra el mundo del café y el viaje increíble que experimentan los granos de este árbol antes de convertirse en una bebida que se sirve alrededor del mundo. Su empaque sustentable fue creado utilizando cáscaras del proceso de tostado”.



En el país habrá 300 referencias disponibles.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio