Tienda en Bogotá, clave en las ventas de Adolfo Domínguez

De las 136 tiendas que tiene la marca española Adolfo Domínguez en América Latina, la de la calle 81 en el norte de Bogotá está en las primeras posiciones y es considerada la ‘joya de la corona’ por el nivel de ventas y rentabilidad.



De esta manera. Adrián Blanco, director internacional, dimensiona la importancia del mercado colombiano y sustenta que este local sea el tercero, luego de dos de México, en la adopción del nuevo concepto de tiendas.



¿Cuál es el nuevo concepto?



Se basa en espacios más diáfanos, con mucha más luz, colores más cálidos y más brillo, lo que hace que el cliente tenga una experiencia muy interesante y pueda ver y apreciar todo el colorido de la colección actual.



¿Cuántas tiendas hay en el país?



Tenemos cuatro. La de la tienda de la calle 81 donde hicimos una remodelación hacia el nuevo concepto. En Colombia estamos desde 2009 y en Bogotá operamos también en Parque Colina y en Sopó, en un outlet premium. Y también estamos en Serrezuela, en Cartagena.



¿Sigue remodelar las otras al nuevo concepto? ¿Cuánto tardarán?



Es un concepto que hemos implantado el año pasado en España, donde tenemos las oficinas centrales y que hemos ido extendiendo hacia otros mercados. En América Latina, esta es la tercera remodelada, junto a dos en México. Nos encantaría que fuera lo más rápido posible.



¿Cuáles son las cifras de ventas en Colombia?



En el primer trimestre de nuestro ejercicio fiscal que empieza en marzo, la compañía, a nivel global, crece un 31,3% en sus ventas totales. En ventas comparables, mismos puntos de venta, estamos un 25,7% de crecimiento.



¿Cómo ve la posibilidad de crecer en un entorno de alta inflación y altos costos?



El mercado colombiano lo consideramos muy maduro, la marca encaja muy bien con la mujer colombiana y seguimos con unas expectativas muy buenas de crecimiento en todos los puntos de venta. Sabemos que ha habido cambios en Colombia pero esperemos que no nos afecten. Ha habido cambios también en otros países latinoamericanos y la realidad a día de hoy es que no han impactado las ventas dentro del sector en el que se mueve Adolfo Domínguez.



¿Qué opina sobre la intención del Gobierno de aumentar el arancel a las prendas importadas?



En cualquier caso, nosotros lo que no vamos a hacer es trasladarle el costo al cliente colombiano. Aquí hay tres partes o patas en juego: el cliente, nuestro socio franquiciado y la matriz Adolfo Domínguez de España. El cliente no va a verse afectado por este incremento de aranceles si finalmente se produce.



¿Cómo se ha reflejado en los precios las dificultades de abastecimiento de materias primas?



El covid ha originado un cuello de botella importante a nivel logístico con un incremento muy importante de costos aéreos disparados y de contenedores también, pero en la actualidad está restablecida la normalidad y los precios están bastante estabilizados de nuevo. Esperemos que todo siga así.



¿Cómo están en el mundo y en América Latina?



A nivel mundial tenemos 350 tiendas en 19 países. La operación fuera de España representa el 54% de las tiendas. En América Latina hay 136. Eso significa que una de cada tres tiendas está en Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala y México.



¿Planean más tiendas en Colombia?



Nos encantaría, en el mercado colombiano hay aceptación de las marcas españolas y, en concreto, de Adolfo Domínguez. Existen sitios importantes donde nos encantaría estar y en eso estamos trabajando. Esperemos que exista la estabilidad en el mercado para que eso se dé.



¿Cuando habla de estabilidad, a qué se refiere?



A nivel gobierno, confiamos que todo va a seguir en crecimiento como ha sido hasta ahora y si continúa así como lo estamos experimentando, abriremos más puntos en Colombia. Para nosotros este país, después de México, está entre los más importantes y con mejores cifras de ventas, con tiendas por metro cuadrado muy elevada.



¿Sería viable producir acá?



En estos momentos no estamos contemplando deslocalizar la producción pero no descartamos en un futuro poder hacerlo. No está dentro de los planes de hoy.

Si se revisara el ranking de tiendas en A. Latina, ¿en qué posición están las del país?

Estarían situadas en las posiciones más elevadas, dentro de las primeras estaría la de la calle 81, y con el crecimiento que registra está escalando posiciones. Es la joya de la corona, en términos de venta y rentabilidad.



¿Alguna colección novedosa?



Sí, actualmente recién presentamos la colección otoño-invierno que se |llama Antropoceno. Es un llamado a la reflexión sobre la huella que está dejando el ser humano en el planeta, en relación al cambio climático. La colección está inspirada en elementos relacionados con el plástico y la huella de carbono.



¿Cómo se adapta la marca a las tendencias de informalidad y hasta uso de tennis en la oficina?



Sí que es cierto que la firma tiene una parte más formal. Lo que hemos hecho también ha sido la introducción de un mayor colorido que gusta, se ha visto la gran aceptación dentro de una colección propiamente de invierno que no era lo más habitual pero que nos está funcionando.



Constanza Gómez Guasca

PORTAFOLIO