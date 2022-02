Tienda ‘online’, la apuesta de Castañer

La marca española de calzado Castañer trabaja para fortalecer su canal virtual en el mercado colombiano. Así lo anunció Antonio Castañer, CEO de la compañía, al explicar el interés en crecer en el país.



(Lea: Feria del cuero y calzado dejaría $20.000 millones).

A finales del 2019, la marca abrió en Barranquilla una tienda, en alianza con una pareja de barranquilleros, con quienes también ha desarrollado un punto de venta en Santo Domingo, República Dominicana. Igualmente, tiene otro punto en Miami.



Antonio Castañer dice que por la emergencia sanitaria, “el 2020 fue un año de subsistencia y de resistencia. Ya el 2021 ha sido un año mucho mejor y la proyección es de un crecimiento muy importante”.



(Lea: Mercado de ropa se reactiva en medio de la alta inflación del sector).



Agrega que el principal proyecto es combinar las ventas físicas con las ventas virtuales por lo que no descarta la apertura de nuevos locales más adelante en Colombia y en los Estados Unidos.



Sobre el desempeño del comercio electrónico, señaló que en Europa le va bien a la marca y la tienda virtual se constituye en la primera tienda en el mundo.



“En este momento estamos abriendo un proyecto de moda online, trasladando lo que estamos haciendo en Europa para el mercado colombiano y tenemos el 20% de las ventas en línea. Mayoritariamente son clientas de Bogotá que conocen la marca”, dice el empresario.



(Lea: Prendas de vestir dispararon la inflación en enero, ¿a qué se debe?).



A su juicio, una de las ventajas de desarrollar las ventas en línea es que rejuvenecen la base de clientes.



Explica que, por ejemplo, en Europa el nivel de devoluciones es bajo porque el cliente ya conoce la marca y no está haciendo una gran aventura y compra lo que no conoce. Actualmente, la presencia internacional de Castañer alcanza 61 países en el mundo.



Y las exportaciones de los productos que manufactura en España alcanzan a ser el 90% de sus facturación. Actualmente, tiene 25 locales y 751 puntos de venta en grandes almacenes.



PORTAFOLIO​