Tiendas de barrio, contra las cuerdas por aplicaciones

Las tiendas de barrio no solo se han caracterizado por ser lugares de encuentro repletos de abarrotes, sino también por la rapidez en que los consumidores pueden acceder a los productos de primera necesidad.



No obstante, ahora estos comercios podrían estar en jaque luego de que aplicaciones de delivery empezaran a apostarle a la inmediatez de las entregas.



Es así como Rappi, Jokr, Merqueo y Delyfas se han valido de nuevas estrategias para que los usuarios puedan recibir sus domicilios en menos de una hora o inclusive en 15 minutos.



En el caso de Rappi, lanzó hace 4 meses el servicio Turbo Fresh, una opción que se enfoca principalmente en garantizar la entrega de diferentes productos en menos de 10 minutos.



Y es que a través de un trabajo operativo en el que se cuenta con “Dark Stores” o lo que se conoce como bodegas ocultas, la plataforma puede asegurar un inventario de productos de primera necesidad, que luego pueden ser entregados por un repartidor asociado elegido por su cercanía en un radio de menos de 1,5 kilómetros.



Según la compañía, Turbo Fresh está disponible para los usuarios de Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali y Chía. Además de tener habilitada más de 60 “Dark Stores”. Cabe destacar que hasta agosto de este año, Rappi reportó que se habían realizado más de 250.000 ordenes bajo esta modalidad.



Otra de las aplicaciones que viene ganando terreno entre los comercios minoristas es Jokr. Bajo un modelo de negocio que también incluye bodegas ocultas y repartidores, la app, que opera en Bogotá y Chía, se prepara para iniciar operación a finales de este mes en Medellín.



De acuerdo con Gemán Andrés Peralta, cofundador y director de Jokr para Latam, la propuesta de valor de esta plataforma, de entregar los productos en menos de 15 minutos, ha tenido una aceptación positiva entre los usuarios colombianos.



Lo anterior se ha visto evidenciado en la expansión de sus bodegas por varios puntos de Bogotá, que ya suman 15, y en el incremento de sus ventas semana tras semana.



“Colombia ha demostrado ser un gran mercado para nuestra plataforma y es por ello que queremos seguir invirtiendo. Además de generar empleo formal con todas sus prestaciones, semana tras semanas incrementamos nuestras ventas en un 30%”, dijo Peralta.



En cuanto a las expectativas que tienen, el ejecutivo afirmó que la aplicación espera seguir con su promesa de entrega y sumar más repartidores a los más de 150 que tienen en la capital. Igualmente, esperan abrir antes de que finalice el año operación en otras ciudades.



“Seguimos trabajando en nuestra entrega, hay que destacar que el 96% de los pedidos son entregados por debajo de los 15 minutos y eso nos ayuda a seguir ganando más usuarios. En cuanto expansión, tenemos en la mira abrir Barranquilla y Bucaramanga este año y Cali para 2022”, agregó Peralta.



Para Raúl Ávila, experto en empresas, si bien este tipo de alternativas están llegando a zonas o nichos en donde el poder adquisitivo es más elevado, se está viendo una tendencia creciente entre los consumidores de buscar esa inmediatez por medio de aplicaciones de domicilios.



“Hoy día cuando se está buscando un plus, un valor agregado, y este tipo de aplicaciones están teniendo una gran incidencia entre los consumidores, pues estos buscan que sus productos lleguen rápido a sus hogares. Sin duda, las tiendas de barrio sentirán un impacto”, afirmó Ávila.



Pero este modelo de domicilios no solo se ha instalado en las ciudades principales, ya que para la muestra está Delyfas, una aplicación de entregas que se viene posicionando en Cundinamarca. Si bien esta empresa inició con una propuesta que incluía domicilios para restaurantes, farmacias, licoreras, y abarrotes en Funza, Mosquera y Madrid, anunció que abrirá sus propias bodegas ocultas, para mejorar los tiempos de entrega, y expandir su oferta hacia otros municipios.



“El negocio viene creciendo y si queremos seguir llegando a más usuarios y a más municipios necesitamos que nuestra propuesta de entrega exprés sea de 15 minutos. Esperamos cerrar este año con presencia en siete municipios y saltar a otros departamentos ”, afirmó Andrés Felipe Rincón, CEO Delyfas.



Frente a la tendencia que han representado los domicilios en municipios o ciudades intermedias, Rincón apuntó que la pandemia ayudó a que muchos usuarios encontrarán en estas plataformas una gran alternativa, no solo al momento de comprar comida en resturantes, sino también al momento de realizar una compra de víveres.



“El negocio viene creciendo y las cifras prepandemia nos respaldan pues frente a 2019 hay un crecimiento en las ventas. Sin duda la gente adoptó mucho ese modelo, ya que en una aplicación encuentra lo que necesita”, señaló Rincón.



Por último, está la plataforma Merqueo, que deacuerdo con su página web, cuentan con un servicio especial para sus usuarios llamado Tienda Express 24 horas en la que los pedidos son entregados en 60 minutos o menos.



De lado de los tenderos



La tecnología también busca contribuir a que más pequeños y medianos empresarios del país sigan creciendo. Ese es el trabajo que ha hecho una plataformas como Viveshop, un caso de éxito de SharkTank Colombia, que desde su creación, en medio de la pandemia, ha ayudado tanto a tiendas de barrio como a otros comercios a tener sus propias tiendas virtuales y a fortalecer su servicio de domicilios.



Fabián Corredor, CEO ViveTech (empresa propietaria de Viveshop), afirmó que esta plataforma también apoya a comercios a diversificar sus portafolios.



Johana Lorduy

@johanalorduy4