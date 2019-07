Tiendas Lätt Liv inician operación en Colombia

Archivo particular

La cadena escandinava de tiendas Lätt Liv, especializada en productos de ‘estilo de vida’ inaugura este jueves, en el norte de Bogotá, su primera tienda en Colombia.



Según explicó Xiaowu Chen, representante de la marca, el país es el primero de Suramérica al que llega, teniendo en cuenta el potencial del mercado.



Luego de Colombia, buscará oportunidades para instalarse en Ecuador, señaló el directivo.



(Cadena japonesa Miniso arriba con promesa de diseño y bajos precios).

La idea de Lätt Liv en el mercado nacional es abrir por lo menos una decena de tiendas este año y no descarta entrar de una vez a una segunda ciudad, que podrá ser Medellín. También le interesa Barranquilla, Cartagena y Cali.



En tres años espera tener en operación un centenar de establecimientos que representarán la generación de unos 2.000 empleos, entre directos e indirectos.



Además del punto que inaugura oficialmente, tiene otra en operación en el centro comercial Plaza Imperial, en Suba, y para septiembre programa también la presencia en Calima y Centro Mayor, al sur de la capital.



Con ubicaciones estratégicas, clave en el éxito del negocio, puede abrir en zonas comerciales o en complejos de almacenes. Su oferta se basa no sólo productos innovadores a precios justos, sino también en experiencias y a un concepto inspirado en un nuevo ‘estilo de vida’.



La marca se considera atractiva porque ofrece productos que han sido desarrollados por grandes diseñadores escandinavos en categorías que van desde artículos de papelería, hasta productos de hogar y belleza. Se dice que es la competencia de Miniso, que también llegó hace poco al país, aunque destaca su fortaleza en el diseño. Cada mes en Lätt Liv se podrán encontrar más de 300 productos nuevos, con calidad estética y funcional.



El modelo de crecimiento que tiene la cadena es el de las franquicias, según señaló Xiaowu Chen. Las inversiones en el centenar de tiendas que proyecta pueden llegar a los US$ 20 millones, con ventas anuales estimadas en US$200 millones, dijo el directivo.



Para quienes se vinculen a esta nueva franquicia que llega al país, el mensaje de la marca es que la inversión se puede recuperar en un período de 12 a 18 meses.



Hoy en día la marca cuenta con acuerdos de franquicia firmados en los cinco continentes y tiene presencia en más de 12 países (China, Panamá, El Salvador, Egipto, Pakistán, India, Filipinas, entre otros) con más de 1.000 puntos de venta.