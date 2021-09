Tigo Express: la apuesta de la compañía para generar más empleos

Archivo particular

Tigo está impulsando una novedosa apuesta bajo el modelo Tigo Express que busca multiplicar los puntos de venta en el país.



¿Cómo funciona? Emprendedores de todo el país ahora pueden comercializar los productos de conectividad que ofrece Tigo de manera independiente.



La compañía les da las herramientas y el portafolio para que comiencen a operar; pero la gestión del punto es responsabilidad de un tercero. Es un modelo similar a los de distribución que usualmente se usan en el sector de alimentos.



Los emprendedores generarán nuevos empleos y, sobre todo, ayudarán a que Tigo llegue a muchas más localidades en Colombia.



“Para nosotros, Tigo Express es una carambola a tres bandas. Por un lado, aportamos en la reactivación económica generando empleo, por otro nos permite cerrar la brecha digital en barrios estratos 1. 2 y 3. Y, finalmente, podremos aumentar nuestra presencia comercial en las zonas donde hemos invertido en despliegue de red”, explicó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



El objetivo de Tigo es cerrar el 2021 con 80 nuevos Tigo Express que generarían más de 300 empleos nuevos a nivel nacional.



En el mes de agosto ya se abrieron seis Tigo Express en Bogotá, Medellín y en Barranquilla. Para Julián Orjuela, director de Go To Market de Tigo, “la clave es llegar con nuestra red a la mayor cantidad posible de locaciones y combinarlo con los puntos comerciales necesarios en el corazón de Bogotá que son sus barrios más populares, con el fin de seguir cumpliendo con el propósito de conectar cada vez a más colombianos”.



El plan de Tigo Express tendrá epicentro en la ciudad de Bogotá: en el 2021 la ciudad tendrá más de 33 tiendas con este novedoso modelo. “Sabemos que Bogotá está conformada por localidades, en general, y sus barrios en particular. Ese es su corazón. Por eso vamos a generar nuevos empleos, aportar en la reactivación económica y estar más cerca de nuestros clientes en zonas como Bosa, Venecia, el Perdomo, Normandía, Villa Luz, Engativá, Quiriguá, 20 de Julio, entre otros. Queremos un Tigo más cerca a los bogotanos”, explicó Julián Orjuela.



PUNTOS COMERCIALES PROPIOS



Vale destacar que Tigo invertirá más de $8.000 millones para abrir 37 nuevos puntos comerciales propios, que complementarán este modelo de Tigo Express. En total serán 13 tiendas nuevas y 24 islas (en centros comerciales y establecimientos) que generarán más de 120 empleos. Las ciudades elegidas son: Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Cali, Popayán, Sincelejo, Armenia, Ibagué, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio y en los municipios de Mosquera, Girardot, Zipaquirá y Facatativá.



“Vivimos un 2021 complejo por los coletazos que está dejando la pandemia. Por esto, Tigo sigue concentrando sus inversiones para consolidarse como la mejor red móvil de Colombia y también para cumplir con el propósito de conectar cada vez a más colombianos. Y esto lo vamos a lograr estando mucho más cerca de los consumidores tanto física como digitalmente”, cerró Julián Orjuela.



