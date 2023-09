Salvar a Tigo-UNE, la única salida que contempla el Gobierno

En el marco del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de Fenalco, que se desarrolló por estos días en Cali, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, se refirió a cómo avanza la situación del operador Tigo (Millicom) y de la “voluntad” que tienen los accionistas por llegar a un pronto acuerdo.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



“Nosotros pusimos una fecha límite (11 de octubre) para salvar a la empresa, si no el Gobierno entraría que intervenir a través de una organización. Hemos tenido una constante comunicación con los dos accionistas, Millicom y EPM, y lo que puedo decir es que soy optimista. El tema, si bien no se ha resuelto, existe una clara voluntad por parte del alcalde de Medellín como de la empresa Millicom de buscar una salida que le convenga a todas las partes involucradas”, señaló Lizcano.



(Vea: Esta es la nueva propuesta de Millicom a EPM para capitalizar Tigo-UNE).



Asimismo, el jefe de la cartera de las TIC afirmó que el Gobierno seguirá “haciéndole seguimiento a este tema”, con el fin de que se logre solucionar la situación de la empresa, ya sea a través de los tres escenarios que se han planteado en los últimos días: la capitalización, la dilución, pero con acuerdo del Consejo, o la reorganización.



“Llevamos seis meses entendiendo el problema, pidiendo reportes financieros desde las superintendencias y venimos trabajando en una estrategia para salvar a la empresa, hemos hablado de una capitalización, de una dilución, pero con acuerdo del Concejo y hasta de una reorganización. Somos optimistas y antes del 11 de octubre esperamos que los accionistas resuelvan y salven a la empresa (…) En total llevamos 14 reuniones con las diferentes partes y, reitero aquí, no va a pasar lo mismo que pasó con Viva y Ultra, si los accionistas no salvan a la empresa, el Gobierno no la va a dejar quebrar”, apuntó Lizcano.



(Vea: Fitch Ratings bajó la calificación nacional de largo plazo a Tigo-UNE).



Tras conocerse la nueva propuesta de Millicom a EPMpara capitalizar a Tigo-UNE, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló a través de la red social X que estudiarán con “atención” el nuevo documento.



“Valoramos que hayan incluido la opción de extender la cláusula de protección del patrimonio público que fue negada cinco veces por el Concejo, y una garantía a EPM por parte de Millicom para que no se pierda la plata”, se lee en el mensaje del mandatario local.

Tigo-Une Archivo EL TIEMPO

Propuesta

La empresa matriz presentó una nueva propuesta, con tal de seguir buscando la manera de evitar la dilución de Tigo-UNE, siendo este el tercer intento. Esta constaría de dos puntos, en los cuales se propone que:



(Vea: El Gobierno prepara Conpes para reindustrializar el país).



- Millicom y EPM suscribirían, ambos y en conjunto, a prorrata de su participación, la totalidad de las acciones propuestas para la capitalización (por aproximadamente 300.000 millones de pesos cada uno).



- Millicom extendería a favor de EPM y hasta el 31 de diciembre de 2026 la así conocida 'Cláusula de Protección del Patrimonio Público'. Ello, según la empresa, "mejora significativamente" la liquidez que EPM tiene respecto a su inversión en UNE y permitiría a EPM tener tiempo adicional para, de así decidir hacerlo, acometer una eventual venta de su participación en UNE, en condiciones más favorables.



(Vea: En diciembre realizarán subasta para la tecnología 5G en el país).



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio