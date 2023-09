Lo que se acordó en la última Asamblea General de Tigo-UNE y EPM

Tras la posible adquisición del 98 % de la propiedad de Tigo-UNE por parte de la empresa extranjera Millicom, la empresa de telecomunicaciones se pronunció frente a este caso que ha causado revuelo en el país.



De acuerdo con informado por Tigo-UNE, la Asamblea General de Accionistas aprobó, con la mayoría estatutaria requerida, instruir a la Junta Directiva para aprobar el reglamento de emisión y colocación de acciones con sujeción al derecho de preferencia, con miras a una capitalización por 602.987'379.948 pesos.



Esto corresponde, según menciona la empresa, a la emisión de 228'058.767 acciones ordinarias, relacionadas con el proceso de capitalización.



Con la aprobación ya hecha, se daría paso a la decisión de Junta Directiva respecto al reglamento de emisión y colocación de acciones para que, en caso de ser afirmativa, el representante legal ofrezca las acciones a los accionistas en proporción a su participación y los accionistas manifiesten o no su aceptación a dicha oferta. "Hasta que eso ocurra, se podría ver afectada la composición del capital de la empresa".



Millicom, por su parte, aseguró que en la Asamblea "se reafirmó la necesidad de realizar una importante y necesaria capitalización de la empresa por un monto equivalente a US$150 millones y se instruyó a la Junta Directiva de Tigo-UNE para que emita el correspondiente reglamento de suscripción de acciones de la compañía, con el fin de ofrecer estas acciones a todos sus accionistas".



Y agregó que "esta capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria".



