TikTok amenaza liderato de YouTube por éxito de videos cortos

YouTube va tras un formato que publique videos cortos, como los de TikTok, y otros más largos como los que se acostumbra a ver en su plataforma. Esta idea, conocida como Shorts, se impulso con la premisa de generar dinero para los creadores de vídeos.



No obstante, diferentes usuarios han reportado que subir contenido no es tan sencillo y el retorno de la inversión no ha sido inmediato. Por otra parte, los creadores de contenido se han quejado de que en TikTok la viralidad es inconsistente y es difícil ganar dinero en dicha plataforma.

Lo anterior porque gran parte de las oportunidades de ingresos son de asociaciones y patrocinios con diferentes marcas, según dio a conocer 'Forbes'. Del otro lado está el Programa de Socios de YouTube que durante 15 años ha permitido a los creadores compartir ingresos por publicidad en sus videos.

La noticia, ahora, es que Shorts se unirá a este Programa de Socios a partir de inicios de 2023 aunque se desconoce todavía la fecha exacta. Por ahora, la plataforma es vista con potencial.



Sin embargo, existe temor de que YouTube pierda el liderazgo al ser la mayor plataforma de videos en el mundo. Actualmente el público adolescente consume más videos en TikTok, de acuerdo con cifras de la empresa Qustodio.

El año pasado, los jóvenes de todo el mundo pasaban 56 minutos al día en YouTube, frente a 91 minutos en TikTok.

Para frenar su avance, YouTube le ha apostado por los creadores 'multiformato' que se dedican a todo tipo de cosas: shorts, videos de larga duración, en vivos y más. No obstante, no hay registros oficiales para dar cuenta de su alcance.



PORTAFOLIO