TikTok, la ‘joya’ china que Oracle le robó a Microsoft

Oracle finalmente fue el que se hará con el negocio de TikTok en Estados Unidos, una operación atípica que se engloba en la guerra tecnológica con China, y que deja a Microsoft sin poder adquirir una de las ‘joyas’ empresariales del momento en todo el mundo.



(TikTok eligió a Oracle como socio estratégico en Estados Unidos).

Según se supo ayer, ByteDance, matriz de TikTok, aceptó la oferta de alianza de Oracle, que consiste en que esta se convertiría en el ‘socio tecnológico de confianza’ de la red social, a diferencia de la propuesta de compra que lanzó la firma que fundó Bill Gates.



El gobierno de Donald Trump evaluará esta semana la operación para dar la luz verde final.



(Oracle se queda con las operaciones de TikTok en EE.UU.).



“Si bien la dupla Microsoft-Walmart era la más favorecida para ganar el negocio, Oracle ofreció operar TikTok sin una compra, TikTok, seguirá siendo propiedad de Bytedance. Microsoft había buscado una adquisición, sobre todo de los logaritmos que recomiendan videos a los jóvenes, con miras a hacer crecer su negocio en el segmento, el cual casi no ha penetrado más allá de con Xbox. Esto no solo era menos atractivo, sino que va en contra de la regulación del gobierno chino que obstaculiza las adquisiciones de tecnologías sensibles”, dice David Castrillón, docente-investigador de la Universidad Externado. Y es Microsoft pujaba por la compañía tanto por las tecnologías que le habría ofrecido, como también por las perspectivas que tiene el negocio en estos momentos, pues se considera que es una de las ‘startups’ con mayor crecimiento y valor de todo el mundo.



Por poner tan solo algunos datos, TikTok logró durante este 2020 llegar a más de 800 millones de usuarios activos, de los cuales más de 80 millones están en el mercado de Estados Unidos, que es el que incluye la operación.



Y aunque la firma china existe desde 2012, es hasta hace dos años que empezó a experimentar el mayor crecimiento, aumentando su valor hasta incluso los US$100.000 millones de tasación privada, según un reporte de Bloomberg.



La sola marca de TikTok entró entre las 100 más valiosas del mundo de BrandZ, con US$16.878 millones. Además, varios reportes apuntan a que ha sido la ‘app’ más descargada durante la pandemia por el coronavirus. Por estos y otros aspectos, los expertos destacan la ganancia que tendrá Oracle. Santiago Roldán, experto en tecnología, explica que “tendrá acceso a Big Data para perfilamiento de usuarios, además de la posibilidad de entrar al mercado chino de la mano de esta red social para impulsar nuevos desarrollos de servicios cloud computing. Es la oportunidad que tiene de capitalizar su desconocimiento en el mundo de social media, ya que los desarrollos de inteligencia artificial y realidad aumentada harán parte de esto”.



Roldán agrega que “Microsoft tiene participación accionaria en Facebook y mayoritaria en LinkedIN, por lo que la compra le habría podido generar conflictos de interés”.



‘ROUND’ DE LA GUERRA



Cabe recordar que la operación no se hace por iniciativa propia, sino que EE. UU. prohibió las operaciones de TikTok en el país, y le dio de plazo hasta hoy para cerrar o vender su negocio.



No obstante, esta operación también se convierte en un nuevo ‘round’ en la guerra tecnológica entre EE. UU. y China, el cual ambos dan por ganado: Trump porque benefició a una empresa nacional y obligó a TikTok a buscar un socio, y China porque evitó la venta y, por tanto, el acceso al código de la firma.



Según Castrillón, “el acuerdo impulsa a Trump, pues Oracle se comprometió a crear 18.000 empleos nuevos y porque podrá decirle al público que una vez más ha usado sus capacidades como negociador para ganarle a los chinos. Pero el acuerdo igualmente beneficia a ByteDance, quien continúa operando TikTok en su mercado más lucrativo sin haber cedido acceso a sus logaritmos”.