TikTok lanza nuevo servicio de suscripción para competir con Twitch

TikTok está tomando una página, o muchas, del libro de jugadas de Twitch. La aplicación de video en vivo muy popular, que se hizo famosa con versiones de música y movimientos de baile sincronizados con los labios, está lanzando una nueva opción de suscripción para su servicio TikTok Live, otorgando a los fanáticos beneficios a cambio de una tarifa mensual para acceder al contenido de sus creadores favoritos.



(TikTok, una clase para ganar dinero).

El acceso estará restringido a usuarios seleccionados de TikTok invitados como parte de un lanzamiento beta, luego se extenderá a todos los usuarios elegibles en las próximas semanas. La herramienta de monetización ha impulsado a los transmisores de videojuegos en Twitch durante años y TikTok ha tomado nota.



Twitch, propiedad de Amazon.com Inc., se lanzó en 2011 y saltó al éxito con videojuegos como League of Legends o Fortnite. Desde entonces, se ha convertido en la aplicación de referencia para todo tipo de transmisión en vivo y su categoría de contenido más popular ahora es "Solo chatear", donde los transmisores hablan con cientos o miles de fanáticos, quienes responden a través de un chat de texto. Ese tipo de contenido está encontrando un nuevo hogar en TikTok, propiedad de ByteDance Ltd. de China.

El video en vivo es una de las áreas de más rápido crecimiento de las redes sociales, y la competencia entre las dos aplicaciones es cada vez más feroz. TikTok ha estado invirtiendo mucho en contenido de transmisión en vivo durante los últimos dos años y desde 2020 ha cortejado a una docena de empleados de Twitch, incluidos algunos para trabajar en TikTok Live y servir como enlace entre los creadores y la empresa.



(Culminó gira de misiones empresariales en Silicon Valley y en Israel).

TikTok enumera 173 posiciones abiertas que hacen referencia a "Live" y 35 para "juegos", según su sitio web. Al mismo tiempo, Twitch se ha enfrentado a un éxodo de ejecutivos en medio de un cambio de estrategia sobre cómo monetizar sus más de 1 millón de streamers activos diarios.

TikTok también está gastando mucho en juegos y está realizando pruebas para presentar juegos en su plataforma, informó Reuters. Algunos de esos juegos pueden ser parte de la experiencia TikTok Live, con streamers jugando juntos y combinando sus audiencias. Sin embargo, presentar juegos en la plataforma no es lo mismo que fomentar una cultura y una industria de transmisiones en vivo de juegos como lo ha hecho Twitch.

Twitch se negó a comentar sobre el nuevo servicio de suscripción de TikTok. Es difícil para los creadores ignorar la atracción de los mil millones de usuarios activos mensuales de TikTok, y la transmisión en la plataforma es una forma sencilla de aumentar su base de seguidores. Algunos streamers de Twitch se han transmitido simultáneamente en vivo en TikTok como parte de un esfuerzo por construir sus audiencias en todas las plataformas.

Sin embargo, TikTok Live todavía carece de funciones importantes de calidad de vida, como una sólida moderación en vivo y alertas fácilmente identificables sobre las interacciones de los fanáticos. Y aunque los streamers de Twitch usan configuraciones de PC elaboradas para mejorar el rendimiento de la transmisión, no todos los creadores de contenido de TikTok Live tienen acceso a la transmisión en vivo de PC.

Por ahora, Twitch está por delante en ese frente. El mes pasado, BBJess dijo que recibió un correo electrónico de TikTok invitándola a ser parte del programa beta de suscripciones de TikTok Live. Su transmisión de TikTok más lucrativa le valió $200 dólares por tres horas de trabajo. En Twitch, dice, puede ganar de $2000 a $3000 en ese mismo período a través de los ingresos por suscripción y las donaciones de los fanáticos en la plataforma.

En el pasado, TikTok ha sido criticado por creadores que sienten que la plataforma les paga menos. "Una vez que TikTok descubra cómo ayudar directamente a más de sus creadores a monetizar su contenido, definitivamente verá a los creadores invertir más tiempo en la plataforma y mantener una presencia constante allí", dijo Mike Lee, agente de Esports en United Talent Agency.

Eso podría estar a punto de cambiar. En un libro de jugadas de suscripción en vivo compartido con Bloomberg, TikTok presenta el programa como "una nueva oportunidad de monetización para que genere ingresos predecibles mensualmente a través del apoyo permanente de sus seguidores comprometidos". Las funciones incluirán insignias de suscriptor, gestos personalizados, chats solo para suscriptores, funciones que actualmente están disponibles en Twitch.

TikTok se negó a revelar el precio de estas suscripciones. Un portavoz dijo que después de las tarifas de la tienda de aplicaciones, los creadores dividirán los ingresos de TikTok 50/50. "Dado que la función aún es un programa piloto inicial, en este momento estamos enfocados en construir el producto y escuchar los comentarios de algunos de nuestros principales creadores", dijo el portavoz.

Twitch también ha tomado medidas para conservar la lealtad de sus principales streamers. Socios de Twitch: un programa para 51 500 streamers destacados que obtienen ingresos con un mínimo de $5 de suscripción mensual.

BLOOMBERG