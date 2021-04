Títulos en hoja de vida de nuevo gerente de EPM desata tormenta

La designación del economista boyacense Alejandro Calderón, como nuevo gerente general de EPM, desató una tormenta política en la capital de Antioquia. Desde el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, se hacen reparos a la hoja de vida del recién nombrado funcionario.



(Los retos de EPM).

Concejales y diputados advierten que no tiene un grado de Harvard Business School ni cursó en un MBA, como lo afirma, incluso fueron más allá e indicaron que lo que realizó fueron cursos de extensión que no tienen proceso de admisión y que generalmente ni siquiera dictan profesores de Harvard.



Uno de las cabildeantes en hacer el señalamiento fue Simón Molina, quien señaló que

“su hoja de vida está llena de inconsistencias, no cuadran ni sus títulos, ni su experiencia, no ha podido convalidar sus títulos en Colombia y lo puso en la página de la función pública y de no comprobarlo, configuraría un delito”.



(Ituango y calificadoras: retos del nuevo gerente de EPM).



El concejal señalpo además que Calderón es hijo de un político liberal cercano a César Gaviria, así como de María Camila Villamizar, secretaria privada del alcalde Quintero. “Pasó de su microempresa de $10 millones de capital a gerenciar la mayor empresa de servicios públicos del país con 63 billones en activos”, subrayó.



En la misma línea, el también concejal Alfredo Ramos Maya, aseguró que la firma cazatalentos Executive Connection fue la que hizo el proceso de selección y le respondieron que, para escoger al nuevo gerente de EPM, hizo la tarea gratis y que no verificó la capacidad académica de los candidatos. "¿Por qué la hoja de vida del nuevo gerente de EPM que entregó a Función Pública dice que es 'máster en administración' si no tiene convalidación del título en Colombia?", dijo.



En la discusión también participó activamente Proantioquia, al subrayar que la transparencia en los procesos de selección para cargos públicos es esencial para generar confianza de cara a los ciudadanos.



Al paso de las aseveraciones salió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a la vez es presidente de la Junta Directiva de EPM, y en sus redes sociales señaló: “Gerente de EPM fue elegido a través de un proceso de caza talentos donde ocupo el primer lugar. Es falso que sea familiar. Es Economista y tiene dos Maestrías. La firma caza talentos fue Executive Connection de Alto Partners red global tiene presencia en 34 países y 56 oficinas”.



Por su parte, EPM emitió un comunicado en el que explica la formación académica del nuevo gerente del conglomerado antioqueño.



El siguiente es el texto de la nota de prensa:



1. El Código de Gobierno Corporativo de EPM y del Grupo EPM, en su numeral 4,1 señala en relación con el nombramiento del Gerente General, que este será nombrado por el Alcalde de Medellín, en virtud de lo establecido en el Convenio Marco de Relaciones y que en su calidad de nominador del Gerente deberá tener en cuenta criterios de experiencia, idoneidad, profesionalidad, honestidad y solvencia moral.



2. Para la elección del Gerente General, Alejandro Calderón Chatet, el Alcalde de Medellín se hizo acompañar de la Junta Directiva y de una firma caza talento, tal y como lo informó a la opinión pública.



3. En relación con su formación, el nuevo Gerente General es Economista de la Universidad de Montesquieu en Francia, posteriormente en esta misma institución obtuvo el título de Magíster en Economía y Finanzas Internacionales, adicionalmente, cursó el programa Master in Management en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard que otorga el título de Máster in Liberal Arts.



4. Todos los diplomas y certificados que respaldan estos estudios han sido debidamente anexados a su hoja de vida.



5. El título de pregrado se encuentra convalidado mediante resolución número 18819 del 26 de diciembre de 2013 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, así mismo, ha iniciado el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional, del título de Máster in Liberal Arts de la Universidad de Harvard.



6. De acuerdo con el Decreto 1083 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente.



7. Así mismo esta normatividad establece que quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar posesión de un empleo público, que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior.



8. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados.



9. Conforme con esta disposición, los títulos de educación superior obtenidos en el exterior deben ser convalidados en el territorio colombiano para que puedan tener validez en el país. Para el caso de posesión en un empleo público, el servidor contará con un término de dos años para realizar la respectiva convalidación.