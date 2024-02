'Top': estas son las empresas colombianas más responsables en ESG

Archivo Particular

Merco dio a conocer los resultados de la treceava edición de su estudio Merco Responsabilidad ESG para el 2023, un monitor que da lugar a cuatro rankings: las empresas más responsables con el medioambiente (E); las empresas más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad (S); as empresas más responsables a nivel ético y gobierno corporativo (G); y las empresas más Responsables ESG.

El estudio, explicó la firma, "integra las valoraciones de diferentes fuentes de información respecto al compromiso de las empresas colombianas en torno al medio ambiente y cambio climático, además de la responsabilidad con los empleados, contribución con el país y el compromiso social, asimismo evalúa su comportamiento ético y de gobierno corporativo, entre otros".



Según los resultados, las empresas que se ubican en el 'top' 10 para el 2023 son:

1. Bancolombia: 10.000 puntos.

2. Grupo Nutresa: 9.175 puntos.

3. Crepes & Waffles: 9.128 puntos.

4. Alpina: 8.692 puntos.

5. Sura: 8.188 puntos

6. Organización Corona: 7.937 puntos.

7. Bavaria: 7.869 puntos.

8. Ecopetrol: 7.845 puntos.

9. Alquería: 7.843 puntos.

10. Grupo Argos: 7.696 puntos.

“La Responsabilidad no es una opción para las empresas, es una condición permanente: o se es responsable o no se es. No podemos olvidar que las expectativas y demandas sociales crecen más que las inversiones en responsabilidad de las empresas, sin demeritar que se ha venido avanzando en este aspecto, pero la percepción minimiza esos avances. En Colombia, por ejemplo, la valoración del compromiso con el medioambiente y el cambio climático por parte de los expertos en RSC es la variable que mejora más en comparación con el 2022 y, al mismo tiempo, es la más baja valorada por este público en 2023, con 64,7 sobre 100, mientras que en Perú para esta misma variable se obtiene 73,4” señaló Catalina Londoño Moreno, directora General de Merco para Colombia.

Merco aseguró que en el 'top' 100 del listado se dio el ingreso de Grupo Bolívar (puesto 61), Nubank (84), Grupo Vanti (89) y Corficolombiana (98).

En cuanto a las empresas que más subieron de posiciones en el 'top' 100, entre 2022 y 2023, están:

- Ramo: pasó del puesto 34 al 16.

- Protección: subió del puesto 75 al 60.

- Tiendas D1: pasó del lugar 83 al 68.

- BBVA: subió del puesto 59 al 46.

- Latam: pasó del lugar 67 al 54.

El 'top' 10 de empresas más responsables con el medio ambiente (E)



En este vaso se evalúan variables como el cambio climático, sostenibilidad y compromiso con el medioambiente. Y el 'top' quedó:

1. Grupo Nutresa.

2. Bancolombia.

3. Alpina.

4. Natura Cosméticos.

5. Crepes & Waffles.

6. Ecopetrol.

7. Alquería.

8. Grupo Argos.

9. Bavaria.

10. Organización Corona.



El 'top' 10 de empresas más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad (S)

Este ranking mide variables como la responsabilidad con los empleados, la contribución a la comunidad, el compromiso con el país, el compromiso social, y el respeto a los derechos de los consumidores.



1. Bancolombia.

2. Crepes & Waffles.

3. Grupo Nutresa.

4. Alpina.

5. Ecopetrol.

6. Sura.

7. Comercializadora Arturo Calle.

8. Organización Corona.

9. Grupo Éxito.

10. Bavaria.



El 'top' 10 de empresas más responsables a nivel ético y de gobierno corporativo (G)

Este ranking monitorea el comportamiento ético, la transparencia y el gobierno corporativo de las compañías.

1. Bancolombia.

2. Crepes & Waffles.

3. Grupo Nutresa.

4. Alpina.

5. Sura.

6. Organización Corona.

7. Alquería.

8. Comercializadora Arturo Calle.

9. Bavaria.

10. Grupo Éxito.

