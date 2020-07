Tostao' busca admisión en proceso de reorganización para pagar deudas

Dada la difícil situación por la que atraviesa la cadena de tiendas Tostao, el pasado 26 de junio fue presentada ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud de admisión al proceso de recuperación empresarial, informaron sus directivas.



La solicitud de admisión, prevista para empresas que pueden ser viables, se da justo en momentos en que varios propietarios de locales donde funcionan las tiendas se quejaron por la falta de cumplimiento en el pago de los arriendos por parte de las directivas de la empresa, pero, además, en medio de las denuncias de dichos propietarios de que en Tostao no les dan la cara para responder por esos compromisos adquiridos.



En un comunicado, voceros de Tostao’ Café & Pan, empresa que surgió hace cuatro años, explican que el propósito de acogerse a dicha figura es "determinar la mejor forma para pagar la totalidad del pasivo de la compañía. El mayor interés es que Tostao’ Café & Pan supere esta prueba para poder continuar cumpliéndoles a sus colaboradores, aliados y a los colombianos".



Indicaron que esta situación es originada por la actual pandemia que ha hecho que sus ventas se haya reducido de forma importante. No obstante, la empresa mantiene una nómina de cerca de 3.200 personas y ha buscado diferentes alternativas como venta de productos de primera necesidad y domicilios para poder mantenerse a flote.



Voceros de la entidad señalan que "el inicio de este proceso evidencia la viabilidad de la empresa y la continuidad del desarrollo de su objeto social. Conforme a lo anterior, Tostao’ se compromete con cada uno de sus acreedores, a que una vez sea admitida por la Superintendencia al proceso de negociación, se comunicará directamente con cada uno de ellos, con el fin de informar cómo se desarrollará el proceso y la definición del pago de las obligaciones pendientes a la fecha".



La compañía indicó que en medio de la coyuntura actual, de la que no han sido ajenos, vienen implementando varias estrategias para preservar los puestos de trabajo de varios de sus colaboradores, algunos de los cuales han podido reubicar en las tiendas Justo & Bueno.



También precisaron que han realizado varias alianzas con empresas como Domicilios.com y Rappi para atender pedidos, pues han creado nuevas líneas de negocios con el fin de mantenerse a flote en medio de la difícil situación.



“Con respeto y humildad les pedimos a todos los colombianos que continúen confiando en nosotros. Estamos seguros de que la contingencia pasará, que saldremos fortalecidos y que con el apoyo de todos, lo vamos a lograr”, afirmó Helder Jacinto, orientador general de Tostao’.



