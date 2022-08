Conozca cómo aplicar a la competencia de innovación en la ‘U’ de Totto

Archivo particular

Con el fin de fortalecer el vínculo entre la academia y la innovación, la compañía Totto abrió una convocatoria entre estudiantes de pregrado, carreras técnicas y tecnológicas en Colombia para el concurso “Startter by Totto”, el cual invita a desarrollar soluciones que den respuesta a sus necesidades de movilidad, en el ámbito de viaje y estudio.



La competencia está dirigida a personas naturales, mayores de edad (sin límite de edad), colombianas o extranjeras residentes en el país. La postulación e inscripción debe realizarse en equipos de tres estudiantes y se recomienda que sean de diferentes disciplinas como, por ejemplo: diseño, psicología ingeniería, mercadeo, antropología, contaduría, administración, etc.



Los integrantes pueden ser de la misma o de diferentes instituciones, siempre y cuando estén reconocidas por el Ministerio de Educación. Es requisito que los participantes estén cursando actualmente sus estudios en alguna institución.



Desde el 9 de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022 se realizará el registro y postulación de propuesta, proceso que se hará a través de la página https://co.totto.com/concurso-startter. Durante este tiempo, también se resolverán las dudas de los participantes a través del correo startter@totto.com. Entre el 1 y el 28 de octubre de 2022 se revisarán las propuestas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos y condiciones. Los equipos que no cumplan con la totalidad de los requisitos no continuarán en el proceso.



El 2 de noviembre de 2022, se comunicará en la página web del concurso los 10 equipos finalistas que tuvieron el mayor puntaje según los criterios de evaluación.



En esta fase se especificarán las instrucciones para realizar la sustentación al jurado definido por el organizador. El 15 de diciembre de 2022 los estudiantes acudirán a Bogotá, donde sustentarán sus propuestas y posteriormente seguirá la premiación.



Totto dice que abre sus puertas a las ideas de los estudiantes colombianos para que, con equipos interdisciplinarios, estudien necesidades de los usuarios, formulen proyectos, evalúen su viabilidad y puedan hacerlas realidad. Esto, teniendo en cuenta que uno de los propósitos del concurso es que los estudiantes se acerquen al proceso de desarrollo de un producto y vayan más allá de la presentación de una idea.



