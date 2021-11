Totto, a favor de que empresas colombianas importen algunos productos

Después de casi dos décadas la emblemática marca Totto cambia el logo. Y detrás de esa nueva imagen quiere expresar que va al ritmo de los cambios del mundo y sus consumidores.



Así lo explica su presidente, Natán Bursztyn, quien defiende la decisión de las empresas colombianas de importar parte de sus productos con una buena relación calidad-precio para competir globalmente como una estrategia de negocio que no se debe satanizar. Sostiene que hay suficiente surtido para atender el fin de año y la temporada escolar para el inicio del 2022.



¿El cambio de logo es generado por la pandemia?



El cambio de logo fue un acelerador, no el motivo. Veníamos empezando a pensar en la necesidad de actualizarlo. El último cambio fue en el 2002. Los negocios y las compañías deben evolucionar al ritmo que van las sociedades.



¿Y qué significa?



Esto no es solamente el cambio de un símbolo sino el símbolo de un cambio. Lleva el mensaje claro de lo que la gente quiere y está trabajando para seguir. Internamente, nos transformamos culturalmente y decimos: el mundo cambió, Totto también en un entorno en el que la personalización es cada vez más importante.



Además, hoy no hay marcas queridas que no tengan programas de responsabilidad social que generen impacto porque las nuevas generaciones exigen compromisos sociales.



Por eso hablar de sostenibilidad tiene tres áreas: la interna que cubre nuestros ahorros y el manejo de residuos industriales, por ejemplo. La segunda es la de la sociedad, porque hay que devolverle una parte y para eso tenemos varios programas. Y por último, somos habitantes de un planeta, y tenemos que cuidarlo.



¿Cómo está la marca en el exterior?



Depende del mercado, en algunos estamos ‘arañando’, en otros estamos en proceso de maduración y hay unos que ya son maduros. En este último grupo están, en Latinoamérica, Ecuador, Bolivia y Centroamérica. También somos muy fuertes en Puerto Rico y República Dominicana.



Trabajamos en México, donde nos estamos consolidando, al igual que en Chile. En España estamos afianzados en el segmento infantil como marca número uno, pero en otros nichos no. Y la estrategia de crecimiento nuestra está dada por Europa y los países del norte de África. Ese es nuestro foco importante de expansión para los próximos años.



¿En cuántos países están?



En 52, pero no en todos con tiendas, en algunos con distribución. En los países se manejan franquicias y nosotros operamos Colombia, aunque en ciertas ciudades hay franquicias.

Natán Bursztyn, presidente de Totto. Archivo particular

¿Cuál es la meta a mediano plazo?



Estamos en el proceso de convertirnos en una marca global, y nos falta conquistar ciertos territorios. Para Estados Unidos, hay una estrategia que se deberá ejecutar a mediano plazo. Y tenemos que entrar a Oriente.



¿Cómo ve el mercado colombiano?



En los últimos meses se ha presentado una recuperación que no esperábamos que fuera tan rápida, así como tampoco esperamos que el primer semestre fuera tan malo por la pandemia y el paro. Sufrimos mucho porque nuestras principales líneas, escolar y viajes, estuvieron cerradas. Hoy vemos la luz al final del túnel.



¿Han enfrentado escasez de materia prima y aumento de costos?



Con los costos no hay nada que hacer, nadie se salva de pagar fletes extravagantes de cualquier lado del mundo. Y las materias primas no suben solo por eso, sino por escasez . Yo creo que a mediados del año entrante habría normalidad para nosotros, Indudablemente, los precios tuvieron que ser ajustados para fin de año.



¿Hay productos para diciembre y para la temporada escolar?



Con antelación nos fuimos preparando. Ad portas de diciembre, podemos decir que vamos a estar bien surtidos para ambas temporadas.



¿Qué responde a quienes critican marcas colombianas que importan?



Decidimos hace muchos años que nuestro negocio está en la marca y no en fabricar porque esto depende de muchos factores. Producimos en Colombia y Oriente, pero el diseño, el mercadeo y la operación son nacionales. No somos una compañía industrial. Hay marcas en el mundo que compran sus artículos con la mejor relación calidad-precio y eso es lo que tiene que hacer una marca colombiana si quiere entrar al mercado global.



¿No hay que satanizar el tema?



No. Es este país no somos tan competitivos en nuestra industria respecto a Oriente. Si la empresa hubiera tomado el camino industrial, hoy habría 10 tiendas y unas 200 personas trabajando porque la competencia nos hubiera ganado en precios. Hay que entender cuál es el negocio: Totto cuenta en Colombia con más de 300 tiendas y genera fácilmente cerca de 5.000 empleos directos. ¿Qué era mejor? El mundo se globalizó pero hay gente que se ‘desglobaliza’ cuando le conviene.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio