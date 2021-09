Toyota presenta en el país su empresa de financiamiento

Toyota Financial Services Corporation (TFSC) y Mitsui & Co. (MAF Colombia) anunciaron una compañía de financiamiento producto de una alianza entre las dos organizaciones de experiencia global.



Producto del acuerdo, TFSC obtendrá el 51 % de participación en Mitsui & Co, una inversión que refleja la oportunidad que identifica Toyota en el mercado automotor colombiano y el rol que una organización financiera de servicios podría jugar en apoyar a los clientes y concesionarios de la marca.



Martín de Szily, presidente y CEO de la nueva organización, mencionó que “con la llegada de TFSC a Colombia buscamos que continúen creciendo las ventas de vehículos Toyota en el país, asegurar el éxito de los concesionarios de la marca y ofrecer experiencias que creen clientes para toda la vida. Con esto esperamos que, al finalizar el primer año de operaciones, tengamos un aumento positivo en los usuarios de Toyota en el país y que su confianza se vea reflejada en las cifras de registro”.



El éxito de MAF Colombia y el conocimiento de su equipo en el mercado local, combinado con las mejores prácticas que le hereda TFSC por sus operaciones en el mundo, permitirán a la nueva financiera replicar en el país un exitoso modelo de negocio.



Esta organización se unirá a la región de América y Oceanía de TFSC, que incluye operaciones en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México, Brasil, Australia y Nueva Zelanda.



En el mundo, la compañía ha participado en proyectos de colaboración, incluido el lanzamiento de KINTO en Brasil en 2020, compañía que ofrece soluciones de movilidad desde el 'car sharing' hasta la gestión de flotas corporativas.



Desde julio de 2000, TFSC, como filial de Toyota Motor Corporation, brinda productos de financiación de ventas y tarjetas de crédito a más de 28 millones de clientes. La empresa gestiona activos por valor de más de 225.000 millones de dólares y opera en más de 39 países.



