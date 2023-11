Toyota: ‘reto del país inicia con respetar los sueños de la gente’

En octubre la marca que más vendió vehículos fue Toyota con 1.896 unidades. Y en lo corrido del año hasta octubre ocupa el segundo lugar con 20.301 unidades, acercándose a Renault, la número uno.



La compañía dice que quiere ser la favorita de las personas y que la posición en el mercado no es su aspiración principal.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



La vicepresidenta de Planeación Corporativa de Automotores Toyota Colombia, Alexandra Pfeil-Schneider, habló con Portafolio sobre el estado del mercado colombiano y su cercanía con el primer lugar en ventas.



Pero la ejecutiva dijo que lo que les preocupa es que la gente no pueda tener aspiraciones, sueños y que estos se estén cuestionando. Es algo que no se puede permitir, comenta.

¿Qué opina de la caída del mercado?



Como marca nos preocupa la caída del 38% que atraviesa la venta de vehículos. Con un mercado en el piso todos sufrimos.



Todas las personas tenemos sueños, aspiraciones, pero cuando no podemos mirar hacia arriba eso nos afecta emocionalmente. Si no nos podemos mover, eso es un retroceso.

El sueño país es tener una clase media grande, robusta, y parte de ese sueño es tener un carro en que moverse.



A veces hay quienes lo reducen a una cifra 147.869 unidades, pero detrás de ella hay muchas cosas que también son parte del país y de nuestra realidad, trabajadores, incluso de otros sectores como los bancos y las financieras, son empleos que se ponen en riesgo cuando esto sucede.

¿Defiende el sector?



Sí. Pero esto va más allá de dejar de vender: son los proveedores, los concesionarios, los talleres, son miles de empleo que se deterioran y se pierden.



Esto es un pulso país y los colombianos tenemos la responsabilidad, con nuestra tierra, son muchas cosas. Tenemos que generar infraestructura, mejorar el ingreso de las familias.



Y sí, allí también entra la transición energética, pero eso no puede ser con todos a pie, no puede ser contra los vehículos, eso no tiene lógica.



Las ciudades del país están viviendo una movilidad reducida, esto hay que mirarlo de forma integral y darle soluciones.



Colombia es un país de familias y esa sociedad no es un factor pequeño, parte del sueño son los vehículos, son las aspiraciones, junto con las vacaciones y una casa, eso es fundamental y no podemos permitir que simplemente no exista.

(Lea más: En el último puente festivo se movilizaron 1,2 millones de pasajeros)

¿Pueden ser número uno en ventas en el país en el futuro próximo?



Sólo si le puedo cumplir a mis clientes con el mejor producto y el mejor servicio. Pero yo prefiero ser la marca favorita del mercado, eso no me lo pueden quitar.



Claro, somos humildes y trabajamos cada vez más en servicio y procuramos encadenar mejor nuestro servicio con valores agregados en seguros, financiación, accesorios.

Trabajamos en tener movilidad para cada situación: primer vehículo, que puede ser usado, tenemos certificados, para uso en la ciudad, híbridos, para trabajo en el campo, los 4x4.

Toyota.

No me nombró vehículos eléctricos…



Colombia y el planeta tienen una realidad y es que no existen insumos suficientes para electrificar la movilidad como es hoy.



Con la batería eléctrica de un carro podemos acceder a 90 vehículos híbridos y reduzco 203 miligramos de CO2 por kilómetro, eso hay que considerarlo.



Pero luego están las vías, que hace usted con un 4x4 eléctrico en las zonas lejanas del país, cómo lo carga.



Por otro lado Colombia tiene mucha riqueza energética que puede ser aprovechada, como con el hidrógeno, en el cual hoy trabaja Ecopetrol, y en el futuro inmediato el alcohol de caña de azúcar.



Nosotros ya tenemos vehículos que operan con energía eléctrica y alcohol, de hecho ya los hemos probado en el país (en asocio con Asocaña y Cenicaña, recorrieron rutas nacionales con una Toyota Cross XRX híbrida que uso energía eléctrica y alcohol de caña colombiana). Esa puede ser una ruta para poder intensificar la transición: energía, gasolina y alcohol.



En el mediano plazo vemos que el hidrógeno tiene muchas probabilidades, con el desarrollo de células de conversión que minimicen sus riesgos de transporte, y se puedan tener hidrolineras. El futuro está abierto, ya hay carros cuyas cubiertas son paneles solares, lo cual ayuda a su movilidad y a economizar recursos.



Y lo más importante es la seguridad física de las personas y que su inversión también esté segura.

(Más noticias: Kaszek Ventures hizo inversión en la firma Gopass)

Pero entonces si va por el primer lugar…



Como compañía debemos ser humildes y entender que eso es una responsabilidad muy grande, con producto, con servicio, con posventa. Porque además la decisión de llegar a ese primer lugar del que usted habla, no es mi decisión, es una decisión del cliente, no mía.



Uno puede presumir de tener buena marca, pero en el mercado colombiano todas las marcas son buenas, no somos la única, por ello debemos ser cautelosos.

En esa materia hay vías para avanzar…



Pero no es lo único. También necesitamos educarnos como sociedad. Que se respete a todos los actores en la vía. Todos reclamamos derechos, pero parece que nadie habla de deberes.



En la vía no podemos circular por en medio de los carriles, no podemos movernos en contravía, hay que usar las direccionales, hay límites de velocidad y cada sistema de movilidad implica unos compromisos de seguridad y responsabilidad.

(Lea más: El Runt recuerda que su portal oficial es el terminado en .gov.co)

CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio.co