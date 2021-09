‘Trancón logístico ha impactado en los negocios’

Con la ampliación del portafolio para jardinería, la adopción de la venta directa para comercializar y el plan de introducir equipos inteligentes al mercado, la compañía alemana Kärcher apuesta por mantener el crecimiento en Colombia.Esto, pese a las dificultades que ha tenido para los negocios la importación de equipos por el trancón logístico que padece el mundo.



Andrés Isaza, Gerente General de Kärcher en Colombia, explica el impacto de la coyuntura y los planes de la compañía en el país.



¿Cuál es la historia de Kärcher?

​

Somos una compañía alemana fundada antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1935. Es hoy es líder mundial en equipos de hidrolavadoras, de limpieza. En Colombia estábamos con distribuidores pero hace 9 años llegamos de manera directa con una oficina.

Reportamos a Brasil, donde hay plantas, pero también tenemos operación en Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Colombia es muy importante para la marca. Este año nos hicieron una capitalización, Kärcher le apuesta mucho al país.



¿Y el portafolio?



Tenemos productos de hogar y profesional. Para nosotros el más importante es hogar, con 65% de nuestras ventas.



¿Cuál es la línea de jardinería que traerán?



La compañía tiene varios equipos que no han llegado al país y la idea nuestra es traerlos. Ahora estamos con una nueva línea de jardinería. Con todo esto de la pandemia cada vez más personas se han ido a vivir a las afueras de la ciudad y necesitan arreglar sus jardines, pero por lo general estos equipos usan gasolina.



Vimos que hay una oportunidad importante y trajimos estos productos que se cargan con batería.



De nuestro lado, es nueva la línea en Colombia, los competidores son muy pocos y la oferta es muy reducida. Igual, tenemos todo un portafolio basado en batería, en el que jardínería es relevante. También traeremos una aspiradora grande y una hidrolavadora con batería.



¿Qué más traerán?



Tenemos hasta robot cortapasto. Por el lado de aspiradoras vamos a traer una línea nueva para el año entrante y muy probablemente unos robots que no necesitan a nadie a bordo para limpiar grandes superficies como un centro comercial. Algunas cadenas los han solicitado.



¿Qué novedades tendrán en cuanto a canales?



El de Internet es importante, el año pasado el crecimiento fue abismal. Pero nosotros estamos desarrollando un canal de especialistas y estamos trabajando con personas para que se vuelvan distribuidores, con perfil de consultores en el campo de Industria para la venta de equipos de alta tecnología como la hidrolavadora de hielo seco.



Son productos que requieren mucha especialización. También estamos desarrollando un canal que nosotros llamamos partners, bajo el esquema de venta directa. Y estamos abriendo distribución en zonas donde falta cobertura, como la Costa.



¿Crecerán este año?



Claro que sí, el año pasado que fue tan malo para las compañías en general, nosotros crecimos casi el 10%. Y este año vamos a crecer incluso por encima de esas cifra. Esperamos cerrar este año entre 8 y 8,5 millones de dólares.



En tiempo de pandemia se notó el interés por los productos de aseo. Tuvimos una explosión de compras de lavadoras de vapor a tal punto que pedíamos en la planta pero no daba abasto porque los pedidos aumentaron a nivel mundial. En noviembre del año pasado hicimos el mes récord en ventas.



¿Todo lo importan?

​

Nosotros compramos principalmente de Alemania, algo de China, Brasil, a veces traemos de Estados Unidos, pero son productos muy específicos.



¿Cómo les ha impactado los retrasos logísticos en el mundo?



Terrible. Hemos tenido en el año dos problemas, uno local y otro coyuntural de manera internacional.



El local fue el paro que nos afectó mucho. Tuvimos unos sobrecostos altísimos por todos los contenedores que llegaban por Buenaventura. Nos tocó dejarlos parqueados varias semanas con el alto costo que implicaba en bodegaje. Y si se conseguía un camión para movilizar la carga los sobrecostos eran gigantes.



El otro problema, el internacional, es el que se presenta ahora. Nosotros estábamos acostumbrados a pagar más o menos unos 3.000 a 3.500 dólares por la traída de un contenedor desde China hasta Colombia. Hoy estamos pagando 13.000 dólares.Y esto es algo que está pasando en el mundo y a todas las marcas.



Por ejemplo, el mes pasado teníamos faltante de un producto porque la compañía que hace partes de motores se había quedado sin hierro porque China está acaparando todo el material para sus construcciones, la coyuntura es bastante compleja.



Tengo que decir que, frente a todos mis competidores estamos muy bien y la razón es que nosotros mismos producimos los equipos. Hay partes y repuestos que se pueden comprar a terceros pero las máquinas las hacemos nosotros.



Los competidores sufren más porque les compran a terceros y les ponen su marca. Eso nos ayuda a nosotros, de alguna manera, pero la situación logística a nivel mundial en términos de materia prima y en transporte está caótica para cualquier marca.



¿En qué se traduce esto para el cliente final?



Esta situación, unida a que el precio del dólar sube y todo es importado, la materia prima ha subido, la tasa de cambio aumenta y la logística también, y todo eso nos pega a nosotros de manera directa.



Siempre aumentamos precios con la inflación a principio de año, pero este nos tocó en agosto y nos afectó mucho porque el incremento no representa, ni la mitad, del alza en costos que estamos sufriendo. Lo otro lo estamos asumiendo nosotros y se nos está bajando un poco el margen.



¿De algún país es más complicado que otro?



En general, de todos, hemos tenido que pagar 12.000 dólares también por traer un contenedor desde Brasil, hasta hemos tomado la decisión de traer por medio aéreo los productos desde allá porque a veces así sale más barato que por barco. Pero, particularmente, China es caótico. Todo empezó por China y ahora en todas las rutas el costo ha subido. Los precios y las alzas han empezado por ahí.