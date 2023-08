Independientes, nuevo foco de negocio de Transfiriendo

Atender a los profesionales independientes, es el nuevo foco de negocios de Transfiriendo, una compañía de servicios tecnológicos que acompaña a sus clientes en el manejo y flujo de documentos electrónicos hasta el recaudo y la conciliación de cuentas.



Su presidenta, Blanca Cabrera, explica que la meta es crecer 17% este año y llegar a los mercados de Panamá y Uruguay con nuevas plataformas.



¿Cómo ha evolucionado la compañía?

Transfiriendo es una empresa colombiana que hoy opera en Ecuador y Argentina.



Nacimos en el 2005 por una problemática puntual del mercado que era la expedición del Soat. Las compañías aseguradoras no podían controlar muy bien la información porque no era una información en línea y los entes de gobierno necesitaban tenerla de forma oportuna.



Nosotros creamos la plataforma tecnológica que cubre el proceso y tenemos el 60% de las aseguradoras.



Eso significaba no solo expedirla para el usuario sino que las compañías empezaron a tener su información en línea y el control de su distribución desde el control de papelería hasta la recaudación de esas pólizas.



El modelo lo replicamos en el mercado ecuatoriano donde tenemos el 45%. En Argentina no tenemos esa plataforma porque no opera este seguro obligatorio, pero tenemos otros productos.



¿Cuál es la otra unidad de negocio?

Estamos en el de salud. Hicimos otra plataforma para el intercambio de la información entre aseguradoras y EPS con la red prestacional, las IPS. Este intercambio de información entre unos y otros es muy complejo y también automatizamos ese proceso.



¿En qué otros sectores están?

Hoy en día somos unos de los proveedores tecnológicos autorizados de facturación eléctrica. Como somos tan verticales en el sector seguros y salud tenemos el 60% de las compañías aseguradoras de Colombia que hacen la facturación electrónica con nosotros y gran parte del sector salud también la hace con nosotros.



Y tenemos clientes de otros sectores. A raíz de toda esta experiencia y el primer caso de éxito que fue el Soat, hemos replicado toda la experiencia de unificar, automatizar y conciliar información.



Entonces complementamos nuestras soluciones con la pasarela de pago que hace el punto final de cada proceso para la recaudación y la conciliación de todo ese dinero que entra, ya sea por una recaudación de factura electrónica, por las cuentas médicas o por las ventas de SOAT.



Hoy en día nuestra pasarela recauda más o menos $1,8 billones anuales. A raíz de la pandemia hemos enfocado también nuestros esfuerzos a crear una línea de emprendimiento porque entendimos que quienes comienzan negocios necesitaban tecnología.



Hace unos meses lanzamos un ecosistema plataforma para profesionales independientes que les facilita la administración de sus recursos, la generación de facturas y hasta la declaración de renta.



Hemos visto que este segmento no sabe manejar mucho sus finanzas y, adicionalmente, necesitan un sitio donde puedan administrar sus recursos y separar sus ingresos personales y los del negocio.



¿Cuáles son las metas?

Nosotros queremos llegar, por lo menos, a unos 2 millones de usuarios y calculamos que unos 4 millones pueden tener necesidad de nuestro servicio. Quisiéramos quedarnos con el 50% del mercado y ojalá poder crecer. Hoy estamos por lanzar dos convenios grandes que nos pueden permitir unos 200.000, máximo, en un año y medio.



¿Funciona por aplicación?

Nuestro enfoque es hacer todo muy fácil. En este caso, con una sola foto se carga la información y se tiene ordenada. Nos encargamos de tener un flujo de caja en línea y se pueden separar los gastos personales de los ingresos y de los gastos que se derivan de la profesión que es lo que normalmente no pasa.



¿Cuántos clientes tienen en el país?

Tenemos 457 clientes.



Blanca Cabrera- Presidenta de Transfiriendo Cortesía



¿Cómo estuvo el primer semestre del año?

Hemos visto que este año ha estado marcado un poco por la incertidumbre en el mercado. Han habido bastantes cambios en el comportamiento de la venta, pero en general vemos que en el primer semestre se ha tenido más movimiento.



Las empresas están saliendo de la incertidumbre con necesidades puntuales, hoy están pidiendo mucho el servicio de conciliación y el uso de inteligencia artificial para poder mirar más los comportamientos de sus usuarios, creo que es una tendencia marcada en el mercado.



Muchas empresas hoy tienen que esperar reportes financieros de sus áreas contables para tener la información de su flujo de caja.



Nosotros lo que esperamos con esta inteligencia, con la conciliación entre el pago y la factura electrónica es darles a las empresas lo que necesitan.



¿Cuánto vendieron el año pasado y cuáles son las metas para este año?

Nosotros vendimos en Colombia más o menos US$5 millones y tenemos estimado un crecimiento más o menos del 17% en este año. A ese monto habría que añadir que Ecuador es más o menos el 10% del total y Argentina otro 5%.





¿Les interesa llegar a otro país de la región?

Tenemos posibilidades en Panamá y tenemos unos aliados en Uruguay que están interesados en que nosotros llevemos en unos dos meses una nueva plataformas que creemos que va a causar un impacto importante. En el segundo semestre de este año esperamos concretar estas operaciones.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio