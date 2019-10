Transformación digital, realidad en las industrias

Archivo particular

Las empresas en Latinoamérica aceleran la digitalización para ganar en competitividad y mejorar sus indicadores de gestión.



En general, las compañías están satisfechas con los resultados y consideran que vale la pena invertir, adaptarse a las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología y avanzar en esa dirección.



Esa fue una de las conclusiones que dejó el “Customer First”, evento que se organizó en Santiago de Chile con el objetivo de exponer cómo las empresas de la región están innovando para afrontar los desafíos de la nueva economía digital.



En este contexto, es relevante afirmar que Chile se encamina a crecer por encima del 3% este año. Con aproximadamente una tercera parte de la población de Colombia, sus exportaciones llegan a US$75.000 millones, 33% más que lo que nuestro país le vende al mundo.



Sin embargo, la economía de Chile se está desacelerando y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, principal comprador de sus productos internos, está empujando a las organizaciones en este país a que se reinventen y busquen en la tecnología vías para continuar siendo competitivas en el mercado. Para esto, apelan a la transformación digital con compañías como SAP, que en Latinoamérica cuenta con 44.200 clientes de diferentes sectores productivos.



Juan Pablo Raby, CEO de Kaufmann, una de las distribuidoras más grandes de Mercedes Benz en Latinoamérica, participante del evento, aseguró que “hemos ido implementado diferentes soluciones de SAP, muchas de ellas para innovar en los procesos en las áreas de logística, distribución y venta. Además de usar SAP en nuestro centro de distribución, adoptamos SAP Concur, solución que nos brinda la posibilidad de agilizar procesos a través de la digitalización de los documentos y la integración de las tarjetas corporativas para la rendición de los gastos internos de nuestros empleados”.



Desde su perspectiva, “esto ha facilitado particularmente la vida de los ejecutivos en Chile y Perú, quienes tienen la capacidad de hacer sus reportes de gastos mucho más rápido y por consiguiente obtener sus reembolsos de la misma manera”.



En la actualidad, las soluciones de SAP se utilizan en universidades, bodegas, clínicas, sector automotriz, Pymes y en empresas de la industria de la aviación, y el retail, entre otras. Con 100.000 empleados y 437.000 clientes en todo el mundo, números de la compañía afirman que el 77% de las transacciones que se realizan diariamente atraviesan algún tipo de proceso que provee la compañía.



La industria de la producción y venta del vino no se queda atrás.



La chilena Concha y Toro, una de las vineras más grandes de Latinoamérica y del mundo, reconocida por su marca Casillero del Diablo, también está en un proceso de transformación digital.



Para la vinera, no es nuevo el tema de estar a la vanguardia en tecnología pues lleva 20 años confiando a SAP sus procesos más vitales, desde el envasado en adelante.



Y es que la industria del vino es un sector pujante en Latinoamérica, pues de acuerdo a cifras de la Organización Internacional del Vino, en Argentina cada persona consume un promedio de 23 litros al año, Chile 17 litros y Colombia cuenta con un consumo per cápita de 0,75 litros al año.



En este contexto, en el 2005 Concha y Toro fue agregando soluciones a sus procesos agrícolas y en 2013 hicieron la primera bodega de vinos funcionando con SAP, lo que les permite tener trazabilidad sistémica y optimizar el control de calidad de los productos.



“Tenemos 11.000 clientes activos entre intermediarios y cadenas de retail. Generan una ruta detallada con cada punto de venta, miden cuánto venden en cada local y qué pasa con cada producto y en cada comercio cuando varía el precio”, aseguró Daniel Durán, gerente corporativo de la compañía.



UN IMPACTO SOCIAL



En la búsqueda de estrategias que agreguen valor y generen impacto social, SAP organiza Innomarathon, evento que busca promover la sostenibilidad y el espíritu empresarial en América Latina. Esto se realiza en alianza con Socialab, que apunta a impulsar este tipo de soluciones en áreas como educación, servicios públicos, sostenibilidad o emprendimiento social. Este año se desarrolló en nueve países: Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Puerto Rico, Costa Rica y Uruguay. La final, con los equipos ganadores de cada país, será el próximo 21 de octubre en Nueva York.



