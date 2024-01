Facturación de TransMilenio GO supera sus propias expectativas

TransMilenio GO (Gestor de Oportunidades) es la nueva apuesta de la empresa de transporte bogotana que lleva tres meses operando y que a diciembre facturó más de $22.500 millones, 28,8% más de lo esperado ($16.000 millones).



La vertical ofrece cuatro distintos servicios para el sistema con el fin brindar recursos para reinvertir y usar en la operación de la misma. Va desde publicidad, hasta desarrollo urbano.



La acogida de este nuevo servicio, ante los ojos de Orlando Santiago Cely, exgerente de TransMilenio, muestra la nueva cara de un sistema cada vez más querido por los usuarios.



Esto lo demuestra la creciente demanda de este servicio en un 10% en servicios troncales y 6% en zonales, explicados por mayor pago al pasaje.

“Superar la meta de ingresos solo demuestra que no solo hicimos la tarea por lograr este tipo de empresas que quisieran estar dentro de TransMilenio, sino que las empresas vieron en TransMilenio un sistema querido por los usuarios, con mejores condiciones y eso lo demuestran las cifras. Es evidente que yo llego a una marca a decirle si quiere estar en TransMilenio, lo va a pensar dos veces si no es un sistema querido por los usuarios, así que superar la meta solo demuestra que superamos el nivel de confianza en el sector privado, y eso no pasa todos los años”, manifestó.



Una de las verticales que más recaudó durante el 2023 fue TransMilenio GO Espacios Comerciales con $8.264 millones, ofreciendo espacios audiovisuales y retail. Otro es TransMilenio GO Publicidad con $7.405 millones ofreciendo servicios de publicidad estática y BTL, en buses y digital.



Uno de los más destacados es TransMilenio GO Marca, que brinda servicios como naming right (nombrar las estaciones), eventos y aprendizaje, RSE y productos de marca, la cual ha logrado ingresos por $2.261 millones.

“Las alianzas, por ejemplo, el cambio de nombre, son a mediano plazo, dos o tres años. Todos los acuerdos que se firmaron en 2023 se mantendrán este año y el siguiente”, explicó el exfuncionario.



En 2023 se cambiaron 14 nombres de estaciones: Portal Sur - JFK Coop. Financiera; Calle 45 - American School Way, Heroes-Gel’Hada, Carrera 43- Comapan, entre otras, que se sumaron a las otras cinco de años anteriores.



Por último, la empresa incursiona en TransMilenio GO Desarrollo Urbano con la que busca la captura de valor. A la fecha, realizó el cierre de su primer contrato por $4.206 millones + IVA.



“Queremos invitar que el sector privado vea en TransMilenio una oportunidad, por eso nuestra estrategia en GO es que las marcas vengan para lanzar sus productos y que sus clientes los vean”, mencionó.



Inversión en infraestructura



Como empresa en 2024 invertirán $75.000 millones para continuar con el plan de instalación de puertas en 34 estaciones más (en 2023 se hicieron 29) y en 2025 se instalen las demás.



Este año también se terminará el tramo de extensión de la Avenida Ciudad de Cali y la construcción del carril exclusivo de Molinos al Portal de Usme. Así mismo, se continuará con la construcción de la Avenida 68 (2025-2026), la Calle 13 y Carrera Séptima (2026-2027).



Además iniciarán a construir dos líneas más de TransMiCable (San Cristobal y Potosí).



