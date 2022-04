Tres empresas buscan liderar el almacenamiento de energía

Los complejos a gran escala para el almacenamiento de energía son las pieza clave para garantizar la energía en firme de las plantas eólicas y solares que le entregarán la energía al sistema interconectado del país.



(En 4 meses han entrado 70 MW de renovables).

Y tres empresas: Hitachi Energy, Siemens Energy e ISA y se vienen alistando, desde hace varios meses, para entrar con pie derecho en el negocio, y prácticamente ya están en el radar de un mercado que, según la proyección del Ministerio de Minas y Energía, crezca en un 50% en los próximos cuatro años.



“Antes no era posible almacenar energía, pues se consume lo que se produce, pero ya podemos pensar en almacenamiento a gran escala y tenerla lista para cuando se requiera”, señaló Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



En el caso de compañía Hitachi Energy, la cual afirma que Colombia en cinco años tendrá la mitad de la matriz eléctrica de fuentes limpias no convencionales, no duda en desarrollar un proyecto de almacenamiento que busque garantizar de forma permanente la electricidad que producirán las proyectos de fuentes eólica y solar.



“Producimos sistemas confiables para que esta energía limpia del sol o el viento, y que es intermitente, esté disponible de manera frecuente en el sistema”, explicó Bruno Gallucci, gerente de Soluciones en Calidad de Energía para Hitachi Energy Latam.



El líder empresarial precisó que, desarrollan un sistema de control avanzado con el que sincronizan la frecuencia de la energía limpia que es enviada por la red al sistema. Con este control se garantiza un suministro ininterrumpido de electricidad.



“Así, toda la energía que está almacenada será entregada a la red de forma inmediata. Es asegurar la estabilidad del sistema. La solución de almacenamiento de batería se denomina ‘Supercapacitores (SVC Light Enhanced (STATCOM)”, explicó el gerente Bruno Gallucci.



Otra de las empresas que también se viene alistando para entrar al negocio de almacenamiento de energía es Siemens Energy, la cual afirma que, los productores de energía renovable deben garantizar una disponibilidad constante de electricidad, y a medida que su proporción aumente año tras año, los operadores enfrentan el desafío de igualar de manera rentable la oferta y la demanda de corriente y garantizar la estabilidad de la red.



El sistema fabricado por la multinacional alemana es de baterías que almacenan electricidad en forma de energía química.



“Son esenciales para lograr una producción de energía libre de carbono, ya que abordan la volatilidad de las fuentes de energía renovable. Al almacenar energía cuando está disponible en abundancia y distribuirla cuando hay escasez, las baterías mejoran la estabilidad de la red y aseguran un suministro constante”, dijo un vocero de la compañía.

Además de este sistema, Siemens Energy posee otros seis sistemas que permiten el almacenamiento de energía y que son aplicados en diferentes lugares del mundo.



La multilatina ISA tampoco se queda atrás en el desarrollo del almacenamiento de energía, y viene desarrollando su propio sistema que controla la variabilidad de la energía que provienen de las plantas solares o eólicas para entregarla con firmeza al sistema.



“Las baterías logran controlar esa variabilidad y en ese proyecto estamos innovando para poder garantizar que la electricidad que se generen en las plantas de energía renovable siempre estén continuamente entregando la corriente a la red nacional”, explicó Edison Cardona Rendón, especialista de la Dirección Planeación y Evaluación del Negocio de ISA.



Además esta empresa, así como Hitachi Energy y Siemens Energy, la compañía Canadian Solar fue la primera en dar el paso en el desarrollo del almacenamiento de energía al hacerse con la primera subasta para este tipo de proyectos y que lo desarrolla en Barranquilla.



“El sistema se basa en una solución de baterías de ion litio en contenedor, cuya carga y descarga se realiza a través de un sistema PCS el cual será capaz de suministrar 45 megavatios (MW) de energía eléctrica en una hora durante un plazo de 15 años”, explicó Juan Manuel Antelo, gerente de desarrollo Canadian Solar Latam, y aseguró que el almacenamiento es clave para las energías renovables que permite mejorar el abastecimiento.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO