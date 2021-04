Tres estrategias para reactivar la Industria gastronómica

Archivo particular

Hoy la Industria Gastronómica se convierte en una de las prioridades para la reactivación económica del país, pues para poner un ejemplo, tan solo en los años 2019 y 2020 se generaron más de 200.0000 mil empleos.



Una de las estrategias que amortiguó el impacto económico que dejó la pandemia fueron los domicilios, sin embargo, según cifras de ACODRES solo representaron el 10% de las ventas, lo que evidencia la importancia de crear acciones que fomenten el incremento de la facturación en los puntos de venta, pues generan mayor utilidad y menos costos como: tarifas aumentadas, procesos de producción, desarrollo empaques, logística, comisiones de aliados estratégicos, entre otros.



Según Alejandro Diaz, CEO de Sushi Fans “considero que la reactivación económica del sector no puede estar basada en domicilios, sino en un modelo de negocio que tenga diferentes canales de venta. En nuestro caso, desde la fundación de la marca, le hemos apostado a una página web dedicada al pide online, tener un número propio de Call Center y aliados estratégicos. Esto le da un peso enorme a la proyección que tenemos en Bogotá, con 19 puntos de venta”.



Teniendo en cuenta lo anterior, Alejandro Diaz plantea las siguientes estrategias, con base en su experiencia a la cabeza de Sushi Fans:



1. Fomentar el consumo en los locales: la base es ofrecer al consumidor altos estándares de salubridad, seguido de planes activos que no solo generen un tráfico relevante, sino también, que ofrezcan experiencias diferenciales como promocionales, activaciones, entre otros.

Ahí es donde las buenas prácticas de manipulación de alimentos y una estrategia comercial, tienen que unirse para que el cliente se sienta tranquilo de consumir en nuestros restaurantes.



2. Mejorar los canales de venta: para garantizar el éxito del modelo de negocio, es necesario crear multicanales de venta y fortalecerlos, con el fin de mejorar la experiencia del cliente y facilitar la compra. Algunos pueden ser: ecommerce, Whatsapp Business, redes sociales, aliados de domicilios, Apps propias, entre otras.



3. Marketing y publicidad: aquí es importante desglosar aspectos como

• Contenido: que atraiga a los consumidores de manera diferencial y que genere recordación de marca. Salir de lo tradicional, es la primera regla.

• Pauta: segmentándola según las necesidades y la geolocalización de nuestros comensales. La clave es conocerlos muy bien, para tener éxito.

• Activaciones en los puntos de venta: concursos, fechas especiales, etc.

• Redes Sociales: además de estar Instagram, Facebook, Tik Tok, entre otras, lo más importante es la periodicidad y tener una excelente vitrina del producto.