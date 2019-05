Tribunal Administrativo ordena el traslado de los afiliados de Medimás

Con Dos decisiones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene contra las cuerdas a la EPS Medimás, pues con los fallos suspende el plan de habilitación y de reorganización institucional de Cafesalud y Medimás EPS.



En su primer determinación el tribunal decidió en primer lugar anular la venta de Cafesalud a Medimás y por otro ordenar el traslado de los usuarios de la EPS.Ahora, la entidad prestadora de salud, tendrá seis meses desde la notificación “para que de manera progresiva se asegure el traslado efectivo de los afiliados de Medimás a las EPS receptoras aplicando para los regímenes contributivo y subsidiado”, dice la primer sentencia.

En el primer caso, la sala falló en favor de Aníbal Rodríguez Guerrero contra la Superintendencia Nacional de Salud favoreciendo la protección del derecho e interés colectivo de acceso a la salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, explica el documento.



(Lea: SuperSalud congela giros directos a red de atención de Medimás)



La determinación es que sea la Superintendencia de Salud la que revoque la habilitación de funcionamiento otorgada a Medimás, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, y que en un plazo no superior a seis meses traslade a todos sus usuarios a otras aseguradoras.



“El 20 de junio de 2016, el señor Aníbal Rodríguez solicitó que se declare vulneración del derecho colectivo con responsabilidad de la Superintendencia debido al traslado masivo de 4,3 millones de usuarios de Saludcoop EPS a Cafesalud EPS, la cual carece de médicos, clínicas y hospitales para atender a más de 5 millones de afiliados”, argumenta el tribunal.



(Lea: Así es la estadounidense que quiere comprar Medimás)



De acuerdo con José Roberto Acosta, uno de los demandantes de la venta de la EPS, son más de cinco millones de usuarios los afectados.



“Los que han sido llevados de una entidad con problemas como Cafesalud a otra con peores problemas como Medimás y lo que el tribunal comprobó fue que los $400.000 millones mensuales del Adres que de los recursos público usufructuaba Medimás estaban de manera ilegal por parte de los dueños de la EPS, es decir que esos recursos no estaban destinados a prestar un servicio eficiente porque la EPS nunca tuvo la capacidad logística para cumplir lo que decía el contrato de compraventa”, señaló.



(Lea: Medimás anuncia el retiro de todos sus usuarios de Esimed)



La segunda determinación lo que hace es que revierte la venta de todos los activos y pasivos de Cafesalud EPS y de Esimed S.A. y los contratos de compraventa hechos en 2017 a favor de Prestnewco y Prestasalud, que son los actuales dueños de Medimás.



Al anular y suspender esa decisión, se cancela de manera definitiva la cesión de los activos intangibles (afiliados) que tuvo lugar el 1 de agosto del 2017.



Al respecto de la decisiones del tribunal la EPS, comunicó que respeta las decisiones jurídicas adoptadas por los Tribunales y por cualquier ente de control pero, “no obstante Medimás EPS ejercerá su efectivo derecho a la defensa, e interpondrá los recursos que la ley le confiere, cuando sea notificado en debida forma el fallo judicial”.



Además, la EPS enfatizó en que “los magistrados que tomaron esta decisión tienen una recusación en curso que no se ha decidido, lo que evidencia un vicio jurídico sobre este pronunciamiento del Tribunal y de acuerdo con la normatividad colombiana, se deben decidir los impedimentos y las recusaciones antes de tomar decisiones en derecho”, establece el comunicado.



Según Acosta, la EPS tiene la posibilidad de cambiar la decisión al poner una recusación que ya fue interpuesta pero agregó que “no creo que sea por ahí que sea el más fuerte de su alegatos en una instancia superior. Jamás probaron que cumplieron el contrato, todos los días había quejas por los usuarios y está claro que ellos usufructuaron de manera ilegal los billonarios recursos publicos de la salud ”.



La EPS indicó que cómo responsables de la prestación del servicio y la estabilidad del acceso de sus usuarios al sistema de salud, “hacemos un llamado a la tranquilidad del público en general, para evitar que el efecto de los fallos proferidos desencadenen consecuencias similares a las generadas con el tipo penal denominado pánico económico”.



Por último, Medimás indicó que seguirá trabajando hasta que no haya una decisión de fondo.



“De esta manera, se desmienten las afirmaciones tendenciosas que aseguran que ha llegado el fin de la EPS y se reafirma el compromiso en la atención y aseguramiento de sus afiliados para ofrecer el servicio que requieren de manera confiable, humanizada y eficiente”, apuntó el comunicado.



De acuerdo con la EPS, se ha convertido en un dinamizador del sector aportando más de 4,6 billones de pesos a la red médica nacional a través de más de 1.700 contratos que representan cerca de 3.550 sedes en 29 departamentos del país.



LAS FECHAS DE FALLOS



El 1 de agosto del 2017 Medimás comenzó operaciones. Este año, el 12 de enero del 2019 se confirmaron las negociaciones a un grupo de accionistas norteamericanos. El 23 de enero del 2019 el Tribunal de Cundinamarca emite una medida cautelar y suspende la venta de Medimás.



30 de enero del 2019 la Superintendencia Nacional de Salud comienza revocatoria de operación de Medimás en tres departamentos (Chocó, Sucre y Cesar).



24 de abril del 2019: se confirman cambios accionarios en Prestnewco, sociedad dueña de Medimás.