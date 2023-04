Billeteras digitales, el motor del plan de la ‘app’ Tu Orden

La gran apuesta que se ha trazado la plataforma Tu Orden es convertirse en un aliado estratégico para los restaurantes, los consumidores y los repartidores. Es por ello que una de sus movidas ha sido trabajar de la mano con las billeteras digitales. Gabriel Calderón, CEO de Tu Orden, habló sobre las alianzas y los planes para 2023.



¿Qué buenas noticias trae la plataforma para los consumidores?



En total, ya logramos integrar cuatro billeteras digitales, la última fue Daviplata. Entonces estamos en Movii, Nequi, Claro Pay, y Daviplata, logrando así un acceso a 34 millones de usuarios en Colombia.



Este es un modelo diferente frente a los que se vienen trabajando en el país en cuanto a las plataformas de delivery. Aquí buscamos consolidar alianzas entre todos con el fin de garantizar mejores comisiones para los comercios que estén dentro de la app, que los usuarios realmente reciban un servicio prestado por una persona que cumple con toda la reglamentación laboral y sin costos adicionales. Este año la apuesta es crecer de la mano de las billeteras.



¿Cuántas ordenes están registrando al mes?



Estamos registrando más o menos 15. 000 órdenes con las billeteras mensualmente. Aspiramos a llegar a diciembre a un millón, que es más o menos el 15% del mercado de órdenes que se registra actualmente en las plataformas.



Hablando de comercios, ¿cuántos restaurantes trabajan con Tu Orden?



Tenemos 1.500 comercios y seguimos creciendo esa base. Asimismo, vamos a lanzar nuestro quick commerce, que se llama Time, en el cual esperamos tener entregas de supermercados en 10 minutos.



¿Cómo ha sido ese trabajado con los retailers?



Ha sido un trabajo largo, y duro porque en el mercado hay exclusividades con otras plataformas y eso hace que sea muy difícil empezar a trabajar con ellos. Sin embargo, se vienen alianzas importantes con algunos retailers y continuamos trabajando para traer a las grandes cadenas de restaurante a la plataforma.



¿Con cuántos comercios esperan cerrar el 2023?



La meta para este año es cerrar con más o menos 10.000 comercios. De hecho estamos haciendo cambios en la manera de integrar a los comercios en la plataforma, todo con el fin de que estos puedan entrar directamente a la app y subir todos sus productos. Aquí contamos con el apoyo de nuestro equipo de tecnología para evitar procesos largos. Esa integración sale en mayo y así vamos a poder escalar a 2.000 comercios al mes.



¿Cuántos repartidores tienen en la plataforma y bajo qué condiciones?



El pilar de Tu Orden siempre ha sido contratar directamente a los repartidores, pero lastimosamente ha sido un camino bastante largo. Hoy día tenemos alrededor de 150 internos, mientras que otros 1.500 son externos que trabajan de manera flexible. Nosotros tenemos una tarifa fija ($6.000) que es lo que paga el cliente. Con los internos tenemos unos salarios más arriba del mínimo, más un rodamiento por cada orden que llegan. Asimismo, tienen derecho a salud, a pensión a ARL.



La verdad el negocio da para cubrir todos los gastos, ya que se recibe una comisión del comercio, otros ingresos por publicidad y además el cliente paga el domicilio y lo paga muy bien. Entonces, sí da para tener a los domiciliarios con todas las prestaciones.



¿Se han visto impactados por la inflación? ¿Han tenido que incrementar precios del domicilios?



No. La verdad no hemos tenido que incrementar el precio del domicilio. Pero sí se ha visto un impacto en el incremento de los productos que ofrecen los restaurantes.



¿Cómo ven la proyecto de reforma laboral?



Estamos muy contentos con las buenas noticias de la reforma laboral, porque siempre hemos impulsado el trabajo de los repartidores. La verdad, el negocio da para tener a los domiciliarios con todas las prestaciones, ya que se perciben ingresos por publicidad, por los comercios y además el cliente paga por el domicilio y lo paga muy bien. Nuestra meta es cerrar el año con 2.500 repartidores contratados directamente.



¿Qué otros planes llegan para la plataforma?



A nivel local, esperamos abrir operación en Medellín y al Eje Cafetero. Además, buscamos llegar a Cali y Barranquilla. A nivel regional ya venimos hablando con billeteras digitales en México para entrar a ese país.

Propuestas del gremio de las aplicaciones

Si bien la plataforma Tu Orden, no se encuentra afiliada en Alianza In. El gremio de las aplicaciones, en cabeza de José Daniel López, señaló que no están en desacuerdo con la postura de contratar repartidores. “No estamos en contra de las empresas que quieran contratar a los repartidores, pero creemos que las condiciones no pueden ser iguales, debe existir una libertad. Entre las propuestas que ha planteado el gremio al se destaca: pagar la salud y la pensión de los repartidores entre los trabajadores y la empresa. Pagar el 100% de la afiliación a una ARL si el repartidor gana el salario mínimo y si gana menos se garantizaría un seguro contra accidentes".