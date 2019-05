“Tumaco está lista para ser la puerta del desarrollo del pacífico”

Archivo particular

En el marco del primer foro “Tumaco: oportunidad de desarrollo para Colombia”, que se desarrolla entre este jueves y viernes 16 y 17 de mayo en la ciudad costera, Ferney Camacho, director de la ONG Anticorrupción internacional, hizo un llamado al Gobierno Nacional y los magistrados del Consejo de Estado para que consideren la medida de abrir la planta de combustibles de Tumaco, cerrada el año pasado, ya que se están perdiendo 100 trabajos directos y 1000 indirectos.



“¿Cómo es posible que exista tanta pobreza en esta bella ciudad y a la vez se le diga a los tumaqueños que una posible forma de trabajo y desarrollo económico que se traduce en una planta de abastecimiento de combustibles, se encuentre cerrada?”, se preguntó Camacho.



Para los asistentes al foro, es importante que esa planta funcione porque acercaría a Tumaco a las dinámicas económicas que hoy se viven en ciudades como Buenaventura y Cartagena en donde se produce trabajo y proyectos de inversión por parte de la empresa privada.



A su turno el General Jorge Isaac Hoyos, comandante de la Fuerza Conjunta Hércules explicó qué, “la problemática en el pacífico ya no da más espera por eso nuestra misión es estabilizar la seguridad en Tumaco ya que no existe progreso sin seguridad”.



El Capitán de la Policía Gilberto Sánchez, delegado de la Consejería para la Seguridad Nacional aclaró que, “el emprendimiento debe ser entendido como la oportunidad de construcción de país. Además, tenemos un faro para edificar ya que la sociedad civil se unió a través del Comité Tumaco Unidos por la vida y la justicia.”



A turno seguido, Raúl Araujo, director departamento y productividad empresarial de la Cámara de Comercio de Tumaco indicó que la economía en Tumaco se encuentra en recesión y necesita inversión, pero esa inversión está frenada por la falta de seguridad ya que las extorsiones están haciendo estragos en los emprendimientos.



“No tenemos una dinámica de producción acordes a los activos de nuestro territorio. Así mismo, no existe transformación industrial de la materia prima salvo la producción primaria de aceite crudo de palma”, agregó.