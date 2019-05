Turismo de lujo, clave para atraer colombianos a México

Archivo particular

Hablar del turismo de lujo en Latinoamérica no suele ser muy común. Pero en México, RCD Hotels una compañía familiar con 40 años de experiencia en el sector turístico, le apuesta a esta tendencia para atraer más personas a destinos alternativos en ese país, entre ellos, colombianos.



(‘En 2021 esperamos duplicar los turistas desde Colombia’).

Con tarifas de entre US$300 y US$600 por noche, la firma busca atraer a los visitantes a nuevos destinos como Los Cabos y Vallarta en México. Leonel Reyes, director de RCD Hotels, explica que actualmente cuentan con franquicias y marcas propias entre las que se destacan el Hard Rock -bajo el concepto all inclusive- del cual ya tienen tres hoteles, en Cancún, Punta Cana, Vallarta y, en julio, en Los Cabos.



Precisamente sobre este último destino, Reyes menciona que es una alternativa dentro del mercado turístico mexicano, especialmente para los viajeros que buscan el lujo. “Los Cabos combina playa y desierto, es un destino muy virgen que la gente todavía puede disfrutar”, señala. “Esta zona es muy frecuentada por personalidades de Hollywood”, agrega el director de RCD Hotels.



No obstante dicha apuesta, la compañía mexicana tiene muy presente a Colombia como uno de los principales países en los que las personas demandan sus servicios. “Colombia es el tercer mercado más importante para nosotros en América Latina después de Brasil y Argentina”, dice el directivo, haciendo énfasis en que los turistas nacionales que se dirigen a ese país siguen demandando Cancún como destino principal, aunque recientemente está aumentando la demanda a lugares como Puerto Vallarta, “dada su mejor conectividad aérea” y el mencionado Los Cabos.



Para este año, desde la industria hotelera mexicana prevén un aumento importante en el flujo de colombianos, que, según sus estimaciones tendría un crecimiento cercano al 12%.



(‘Dólar beneficia el turismo entre México y Colombia').



Sobre lo que las personas están demandando, Reyes explica que “cada vez cobra mayor relevancia la experiencia de los visitantes”, más allá de la comodidad y la gastronomía del país. Entre los nuevas alternativas que señala, se encuentran la experiencia musical y la posibilidad de ir un paso más allá de lo que se conoce tradicionalmente de México. “Queremos mostrar un México más allá del mariachi, de lo tradicional, que la gente vea el México sofisticado, contemporáneo”, asegura.



LA OTRA ALTERNATIVA



En ese orden, otra de las cartas fuertes con las que cuenta la firma es la franquicia del grupo hotelero Nobu Hotels, del que, afirman “es una marca cosmopolita allegada a las altas exigencias que tiene presencie en los cinco continentes”. De esta cadena, RCD Hotels tiene franquicias en tres ciudades, Chicago, Los Cabos y Miami, siendo este último mercado la carta de presentación de la compañía mexicana en Estados Unidos así como la puerta de entrada hacia ese mercado.



Justamente, en los objetivos de crecimiento de entre el 10% y 12% que tienen para este año, la firma busca expandirse en Centroamérica y Norteamérica principalmente, y para lograr ocupaciones importantes en los nuevos alojamientos previstos, su idea es atraer más clientes del mercado asiático y vincularlos a la hotelería de lujo.



Para promocionarse, la cadena cuenta con un grupo de 350 comerciales alrededor del mundo, de los cuales un total de cinco se ubican en Colombia con la idea de llevar un número más amplio de personas hacia México.



El cliente al que le apuntan, dicen, llega generalmente con el conocimiento de lo que encontrará a nivel de tarifas y servicios. Los US$300 o US$600 que pueden llegar a pagar son compensados con servicios diversificados como restaurantes y bares. Además, parte del concepto de la hotelería de lujo es “no perder de vista ningún detalle”.



Esa razón motivo a RCD Hotels a ofrecer atención personalizada para los niños que llegan allí. “Rock City es un área para niños, para que puedan grabar musicales, tocar instrumentos y hacer demos”, asegura el director de la compañía.



Ante la creciente competencia en la industria, no solo en la región, sino a nivel mundial, RCD Hotels tiene claro que todo esto tiene un punto de partida. “Ha cambiado la visión que se tiene del viaje, antes era un lujo para muy pocas personas, hoy en día hay planes de pago y muchas oportunidades para hacerlo”, aseguran. La “experiencia 100% glamurosa” es la nueva alternativa del mercado mexicano para atraer nuevos turistas de un segmento más alto. Los dos hoteles de RCD que se encuentran en proceso de construcción en Los Cabos, dan cuenta de la demanda internacional por nuevos destinos que complementen las ofertas típicas como Cancún.

​