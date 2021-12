Turismo de negocios y reuniones se reactiva a menor velocidad

Si bien el turismo fue uno de los sectores más afectados por las restricciones de la movilidad, causadas por el covid-19, el segmento de negocios y reuniones corporativas es el más rezagado respecto a su reactivación.



Este no es solo un fenómeno que se esté dando a nivel nacional. Según una encuesta de 'Bloomberg' a 45 empresas de Estados Unidos, Europa y Asia, el 84% de estas compañías no gastaría en viajes de negocios en la pospandemia.



El 2020 supuso un periodo de crisis para las cadenas hoteleras en Colombia que se dedican a este sector y el año en curso no ha permitido una recuperación fluida en reuniones corporativas. La mayoría señala que la reactivación de este segmento es, en promedio, de 25%.



Hoteles Estelar, específicamente Alto Prado, en Barranquilla, dio a conocer que las ventas de este segmento entre enero y octubre solo llegaron al 29% del total, cuando en el 2019 superaban el 50%.



Además, “los viajes corporativos son los que mayor afectación han tenido durante la pandemia y en algunos casos las personas han cambiado su manera de comprar, haciéndolo a título individual y no a través de las empresas”, explicó Jorge Michaels, gerente general de Estelar en Alto Prada, Barranquilla.



Otra de las firmas dedicadas a este segmento, que vivió las consecuencias del cese de actividades, fue Grupo Hotelero Londoño, más conocido como GHL. Una de sus sedes más importantes, El Hotel Tequendama tuvo los indicadores más bajos registrados en lo últimos 20 años en la historia de esta compañía, pasando de una ocupación del 58% en 2019 a un 20% para el año en curso.



“Específicamente el turismo de negocios ha venido incrementándose tímidamente por el riesgo aún latente de contagios por la aparición de nuevas cepas. Sin embargo es muy favorable el ritmo de vacunación de nuestro país, lo que augura un camino mucho más positivo para lo que resta del año”, rescató Ángela García, gerente de mercadeo y ventas del hotel.



El panorama no cambia para el Mercure, de Santa Marta, cuya ocupación corporativa es del 20% para este año. Así como para el Our Points By Sheraton en Bogotá, que tuvo una reducción comparable a 22.000 noches en el año.



Sin embargo, ante estas nuevas condicionas, las cadenas han innovado en el portafolio de servicios en el segmento de negocios, reconociendo que la tecnología es primordial para recuperar clientes.



LA TRANSFORMACIÓN



La firma Marriot, con su hotel Santa Marta Resort Playa Dormida, es una de las que reconoció que la implementación de un modelo híbrido podría reactivar el turismo corporativo.



“En un inicio, la pandemia afectó gravemente las operaciones generales del turismo, no sólo al segmento de 'business', y durante este periodo de tiempo tomamos ventaja de adaptar nuestras instalaciones”.



La empresa, aparte de adquirir un nuevo modelo para la limpieza, incorporó nuevas tecnologías exigida por el segmento MICE, turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (por sus siglas en inglés).



“Mayor uso de áreas abiertas, facilidades para realizar eventos híbridos, instalaciones de broadcasting, ofrecer servicios de traducción simultánea y sitios individuales personalizados para el coffe break, son nuestros principales cambios”, señaló Mario Mata, director de mercadeo y ventas del hotel.



Para estas empresas el modelo híbrido se ha convertido en el centro de la reactivación. El Four Points By Sheraton, en Bogotá, perteneciente a la cadena hotelera Marriot, afirmó, que pese a la pérdida de 8 mil millones de pesos entre alojamientos y eventos, el 2021 les permitió desarrollar espacios para el modelo híbrido, “como estudios virtuales, banquetearía especializada, y una mejor conectividad para eventos 'streaming'”, explicó Jorge Andres Blanco, gerente de mercado del hospedaje.



Y agregó: “Estimamos cerrar con una ocupación del 48%, una cifra muy razonable para un año con pandemia y en proceso de recuperación”.



La cadena Hilton también apuesta a la transformación tecnológica y la asume como la nueva necesidad de este mercado.



“Es fundamental acelerar el desarrollo y apropiación de la tecnología. Perfeccionar nuevos formatos, como los eventos híbridos, que se apalancan en sistemas de comunicación avanzados, y en retar al ecosistema a innovar en la creación de experiencias inmersivas que marquen la diferencia”, argumentó Miguel Eugène, gerente general de Hilton Bogotá.

NUEVOS CLIENTES



Helio Gelinski, gerente general de Mercure, en Santa Marta, afirmó que, tras la pandemia, un nuevo segmento de clientes nació.



“Notamos un nuevo perfil de cliente que, gracias a la posibilidad de trabajar desde cualquier sitio, ha crecido bastante en los últimos meses”, afirmó.



Se trata del modelo 'bleisure', la unión entre 'business' y 'leisure', es decir negocio y disfrute. Este tipo de viajero va a trabajar a un destino de playa y trae a su familia consigo, “mientras el ejecutivo trabaja, su familia puede distraerse y de esta forma, permanecen unidos”.



Esto, según Gelinski, mejora la duración en el hotel. “Si anteriormente los ejecutivos viajaban de lunes a jueves por trabajo, descubrimos que también pueden quedarse con sus familias de viernes a domingo. Esto permite que se tengan menos desplazamientos”, argumentó.



Este mismo fenómeno lo confirmó Airbnb, con la tendencia 'business lifestyle', que permite que el empresario viaje desde cualquier sitio, ofreciendo una estadía de ocio y tranquiliadad, por más de 30 días.



Sin embargo, algunas cadenas hoteleras prefirieron apostar al ocio como modelo de negocio. Esto le sucedio a la firma Estelar.



“La composición de la venta en el 2021 cambió considerablemente y nuestro desafío consistió en reemplazar el segmento corporativo, que dejo de llegar, por un modelo vacacional que quizás no estaba muy interesado por destinos urbanos”, afirmó Jorge Michaels, gerente del hotel en Barranquilla.



Añadió que desde el pasado julio la dinámica del hotel cambió y las ocupaciones han venido aumentando por turismo, superando incluso los niveles en el 2019.



