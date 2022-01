Pese a ómicron, el turismo en Colombia no se frenó

La llegada de ómicron no afectó el turismo en destinos que por la temporada de fin de año habían sido elegidos favoritos, por sus festividades. Migración Colombia señaló que las entradas de viajeros en diciembre al país fueron 688.688. Una variación del 29,1% frente al mes de noviembre. Lo que indica un aumento considerable de flujo de pasajeros por las festividades.



Asimismo, Avianca informó que movilizó más de 1.950.000 pasajeros nacionales e internacionales del 1 al 31 de diciembre. Incluso, el último día del año transportó más de 55.000 personas.



Respecto a los destinos con mayor afluencia por sus ferias, Ómicron no afectó la participación de ciudadanos y de extranjeros. La secretaria de turismo de la ciudad, Stefanía Doglioni, afirmó que la feria que se celebra en la capital del Valle del Cauca rompió récord en ocupaciones hoteleras y visitantes, pese a las advertencias de la nueva variante.



“La feria tuvo un 66% de ocupación hotelera. La tarifa promedio del turista fue de $240.000, que está por encima del promedio total en la ciudad”.



A la ciudad entraron 24.700 personas, de las cuales el 80,9%, es decir 20.000, eran turistas nacionales. Respecto al flujo de extranjeros, Doglioni señaló que “ingresaron, aproximadamente 4.700 viajeros de otros países.



Ahora bien, la secretaria indicó que, respecto al posible impacto por ómicron, “pudo haber influido en el movimiento de pasajeros internacionales, pero en los turistas nacionales han decidido quedarse en Colombia”.



A nivel departamento del Valle del Cauca, Julián Franco Restrepo, secretario de turismo de la región afirmó: “Las cifras presentadas con anterioridad al cierre de 2021 ómicron no tuvieron mucha influencia en la llegada de turistas al departamento, pues sólo en el mes de diciembre presentamos una ocupación hotelera del 58,22%”.



En el caso de Santa Marta, la Asociación hotelera en Magdalena indicó que durante el fin de semana de navidad hubo una ocupación del 80%, y algunos hoteles reportaron estar totalmente llenos. Asimismo, más de 41 mil personas ingresaron a los balnearios de la ciudad durante esos días, señaló el presidente de la Asociación, Omar García.



Sin embargo, el presidente de la cadena hotelera 3C hotels, Jorge Soto afirmó que la ocupación de los alojamientos fue disímil, pero no fue afectada por ómicron. Resaltó que en las zonas corporativas como Bogotá las habitaciones reservadas no superaron el 60%, mientras que en los destinos de playa fue de un 95% a 100%.



