Ingresos de agencias de viaje mejoraron 30% hasta marzo

Archivo particular

En medio del panorama de restricciones, el primer trimestre de año dejó un nivel de reactivación en los ingresos de las agencias de viajes de alrededor del 30%, según información recopilada por Anato en una consulta a sus afiliados.



(Anato aplaza la Vitrina Turística que se realizaría este mes).

Tal resultado, dice la presidente de la Asociación, Paula Cortés, se explica principalmente por el mercado doméstico donde la recuperación de los pasajeros movilizados en vuelos nacionales ha sido del 66%, mientras que los de vuelos internacionales se han reactivado en 31%.



Sin embargo, a pesar del repunte obtenido, esta semana el gremio dio a conocer el aplazamiento de su Vitrina Turística que estaba programada de forma presencial para los días 28, 29 y 30 de abril, y de forma virtual para el 5, 6 y 7 de mayo, por la presencia de una tercera ola de contagios por covid-19 en el país.



“Una vez concertado con MinComercio, Minsalud, Mininterior y otras autoridades de Gobierno, garantizaremos una fecha que no incremente el riesgo de contagio resaltando que la vitrina ya cuenta con medidas de bioseguridad establecidos”, resaltó Cortés.



En medio de este panorama, y aunque todavía no han salido los datos oficiales del Dane correspondientes al trimestre, Anato califica como “crítica” la situación del empleo en el sector, “puesto que no se han podido recuperar aún los puestos de trabajo perdidos durante 2020, lo que ha representado una disminución del 20% en el empleo”.



Sumado a esto, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 7.488 establecimientos de agencias de viajes realizaron el proceso de actualización del Registro Nacional de Turismo en marzo, lo que significó una disminución del 18,2%, en comparación con los registrados durante febrero del 2021.



Este requisito tenía plazo de ser actualizado hasta el 31 de marzo del presente año para todos los prestadores turísticos del país.



Es de resaltar, sin embargo, que de acuerdo con el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), la contribución parafiscal de las agencias de viaje en 2020 fue de $2.361 millones y se estima que más del 60% de esta cifra fue realizada por los establecimientos agremiados en Anato.