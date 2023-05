Paquetes turísticos han subido sus tarifas hasta 50 %: a qué se debe

La plataforma de viajes, Atrápalo, que ofrece todos los servicios que necesita un turista a la hora de conocer un destino, ha apostado por la inversión en tecnología para ofrecer una mejor experiencia.



En entrevista con Portafolio, Ángela Ruíz, country manager de Atrápalo Colombia, Chile y Perú, contó sobre los planes de la firma en el país para fortalecer su presencia.



¿Cómo han visto la dinámica de reservas?



Hemos tenido recesión en el consumo, se está contrayendo un poco como efecto de la caída de la aerolínea Viva, sin embargo las aerolíneas tradicionales han equiparado la oferta de vuelos. No obstante, eso no logra cubrir destinos que se han visto muy afectados como San Andrés.



¿Y la dinámica de precios? ¿Aún se ve el apetito por viajar?



El sector es muy sensible a los factores macroeconómicos. Todo lo que pasa en el entorno se ve reflejado en el precio de los productos y servicios.



Hay una afectación grande y corremos el riesgo de que haya reducción en el consumo a lo largo de este año, pero el mercado colombiano es uno donde a las personas les encanta viajar, además, estamos viendo muchas búsquedas.



Los precios han subido en general, y el vuelo más hotel ha tenido incremento de 50%.



Pero más búsquedas no siempre significa más reservas...



Aunque hay una reducción en las compras, es temprano para tomarlo como definición, las reservas se mantienen y siguen las transacciones en el mercado.



¿Cómo ha sido la tendencia de viajes en el exterior?



En la medida en que el dólar sube de precio, los vuelos domésticos se disparan. Ahora tenemos otros factores macroeconómicos importantes como el regreso del IVA que sin duda afecta y podría generar reducción en el consumo. Sin embargo, vimos interés y compras en las últimas semanas en que el dólar se mantuvo estable.



No obstante, esta tendencia se ve afectada porque no hay claridad, en el caso del dólar, cuánto costará el destino.



¿Qué retos tienen?



El reto tecnológico. En los últimos dos años hemos hecho inversiones de cerca 2 millones de euros para mantener las conexiones tecnológicas con las aerolíneas, lo cual nos permite mantener la oferta en las tarifas más bajas del mercado colombiano. Por otro lado la inversión constante en tecnología que le permite a los usuarios dos cosas estar conectado con nosotros para tener de último minuto la información de viajes, además de los desarrollos tecnológicos nos permiten darles ventajas y beneficios a los usuarios por fidelización.



¿Cuál es la meta en 2023?



Vamos a seguir creciendo este año dependiendo de las ventas de la región pero vamos a terminar ampliando la planta un 15% en crecimiento de equipo.



¿Cómo es la cobertura de Atrápalo y los próximos destinos?



Entre nuestros planes está crecer en presencia en otros mercados, el producto de viajes está bastante cubierto, pero queremos orientarnos más al turismo exótico. En el campo de entretenimiento es todavía un reto poder tener mayor presencia en Barranquilla, Cali, Medellín. Parte de la estrategia de este año es ampliar nuestra presencia en estos mercados.



¿Cómo perciben la reforma laboral?



Aún estamos en análisis del efecto que podría causar. Sin embargo es una reforma que siempre va a preocupar por las jornadas o la estabilidad laboral.



Contamos con 106 empleados directos en Colombia y ponemos especial atención en el tema porque aquí es donde hemos decidido invertir en cubrir la operación en gran parte de Chile, Perú y España y tenemos la ilusión de mantener la oferta laboral en Colombia, agrandarla y no reducirla.



La apuesta del Gobierno es impulsar destinos turísticos, ¿cómo cree que es posible lograr esto?



Para esta apuesta es necesario hacer un trabajo importante para lograr una oferta atractiva para los extranjeros, es necesario concretar las apuestas.



El extranjero que visita Colombia suele ser muy aventurero y casi no compra los paquetes de forma anticipada, sino que aprovecha las oportunidades de precio a medida que va investigando y conociendo. El proceso de devaluación ayuda a que lleguen más extranjeros.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio

Twitter: @Paula1GB