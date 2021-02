‘El turismo se ha reactivado más rápido de lo esperado’

La aerolínea de bajo costo Viva Air inició 2021 con el lanzamiento de nuevas rutas tanto en el país como a nivel internacional, con las que pretende consolidar su participación en un tercio del mercado doméstico y ampliar las opciones de destinos en el exterior para los viajeros.



Félix Antelo, presidente de la firma, explicó a Portafolio cuál será la apuesta para este año y su perspectiva sobre el futuro de los viajes.



¿Cómo van en la reactivación?



La verdad es que la reactivación ha sido más rápida de lo esperado. En febrero ya vamos un 90% de lo que operamos en el mismo mes de 2020, cuando el movimiento todavía era normal. Y en marzo vamos a operar incluso más vuelos de los que teníamos en marzo del 2019, donde ya se hace la comparación de dos años atrás porque en el 2020 en este mes se operó prácticamente la mitad.



¿Y hay expectativa por la vacunación?



Estamos muy optimistas con el inicio de la vacunación y creemos que esta va a avanzar de manera rápida.



Obviamente empezará de menos a más, pero estimamos que la vacuna impacte de manera muy positiva al renglón del turismo. En los países que van más avanzados como Estados Unidos, Reino Unido, o Israel, los casos de los contagios y hospitalizaciones han bajado de manera dramática, y la demanda por vuelos empieza a subir también de manera dramática. Entonces esperamos un segundo semestre con mucha demanda, sobre todo para rutas internacionales.



Precisamente esta semana lanzaron tres nuevas rutas hacia el exterior…



Sí, esta semana anunciamos estas rutas desde Medellín hacia Ciudad de México, Cancún y Orlando. Las elegimos porque creemos que son donde hay un mayor potencial de demanda, especialmente turística. Son rutas que en algunos casos o no están servidas, como el caso de Medellín-Cancún, o que sí están servidas, pero que tienen precios muy altos. Estas se suman a las que ya operamos hoy desde Medellín: Lima y Miami.



¿Por qué escogieron a Medellín como el nuevo ‘hub’ estratégico?



Nosotros tenemos un 40% de participación en Medellín, somos la principal línea aérea allí, y con este lanzamiento vamos a sumar seguramente entre 10 y 20 puntos más de participación nacional. En vuelos internacionales nuestra participación es más baja, como un 15%, y con este ‘Hub’ llegaremos a entre 30% y 40%.



Y queremos descentralizar un poco la operación desde Bogotá que es en donde tenemos la otra base de operaciones, es decir, de aviones parqueados. En total tenemos tres, las dos anteriores y la de Cali.



Se vienen fortaleciendo, pero también hay otras aerolíneas como Latam que van por el 30% del mercado interno...



Viva anunció la semana pasada tres rutas nacionales nuevas en Colombia, pasando de 23 a 26. Operamos desde Medellín y Bogotá a todas las rutas y tenemos algunas que no son típicas como Pereira - Santa Marta, o San Andrés - Cartagena.



El 2020 lo cerramos con una participación del 24% y creciendo, porque veníamos de 18% pre-pandemia. El año pasado subimos a la segunda posición.



La aspiración es llegar a un tercio del mercado nacional, un 30% o 35%. Pero sin duda va a haber un mercado muy competido, lo cual es muy bueno para el consumidor. Y esto es realmente algo que ya sucedía antes de la pandemia, había muchas compañías prestando el servicio. Así que bienvenida la competencia.



¿Van a adquirir más flota?



Este año recibiremos seis aviones Airbus 320 NEO. El primero entrará a mediados de marzo y los otros van a estar llegando a lo largo del año. Esta flota nueva se suma a los 19 aviones que ya tenemos, es decir, vamos a terminar el año con 25.



¿Qué dice sobre las sanciones que han recibido de la Supertransporte?



Somos respetuosos de las normas de los países en donde operamos, hay investigaciones en curso al sector y estamos trabajando con las autoridades. Nos amparamos dentro de la norma que se dictó para la emergencia por la pandemia que es el tema de usar los vouchers, es algo que ya sea estandarizado en la región, y trabajamos en ese sentido.



Nos enfocamos en mejorar el servicio al cliente y por eso contratamos un número importante de personas allí. Los índices de respuesta en el call center están arriba de un 90% y estamos tranquilos en este camino.



¿El pasaporte de vacunación podría limitar la demanda?



El pasaporte puede ser un nuevo estándar, al menos en el corto o mediano plazo. Así como en el pasado se previa el comprobante de la vacuna contra la fiebre amarilla, puede ser que eso sea lo que venga en los próximos meses.



Creo que toda imposición sí es un limitante para la demanda desde dos punto de vista. Uno, el precio. Las pruebas PCR, por ejemplo, son más caras que un tiquete de avión.

Y el otro tema es la complejidad. Sacar un pasaporte, o la vacunación, o hacerse una prueba implica tiempo, y hay que esperar el resultado. Entonces no es algo que nosotros creamos que sea necesario.



¿Qué va a cambiar en los viajes?



En el próximos año y medio o tres años va a haber más viajes enfocados en turismo a destinos que no sean ciudades, sino de espacios abiertos. Pero el último tráfico en volver va a ser sin duda el corporativo. No va a desaparecer, pero seguramente sí disminuirá en el largo plazo porque se encontrará un balance entre reuniones presenciales y videoconferencias.