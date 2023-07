Usuarios de Twitter empezarán a recibir dinero por publicidad

Twitter comenzó a compartir con los creadores de contenido el dinero generado por publicidad cuando esta aparece en los comentarios a sus tuits, una medida que hace cinco meses anunció el dueño de la red social, Elon Musk, pero aún no había puesto en práctica.



La medida ya fue aplaudida por algunos de los beneficiarios: "Amo Twitter", tuiteó este jueves Billy Markus, el cocreador de la criptomoneda Dogecoin, junto con un pantallazo en el que se veía que la red social le dará en los próximos días 37.050 dólares (33.003,16 euros).



Musk señaló que los primeros pagos, que retribuyen a los creadores por los anuncios que aparecen en los comentarios de sus tuits, serían acumulativos desde que anunció el programa por primera vez en febrero.



Para poder acceder a estos pagos los usuarios deben estar suscritos a Twitter Blue (que es de pago), poseer una cuenta de Stripe para abonar esas comisiones y tener más de 5 millones de impresiones de tuits cada mes durante los últimos 3 meses.



No obstante, la red social no ha hecho público cómo calcula el porcentaje que paga a los creadores.



Desde que Musk tomó las riendas de la red social el año pasado Twitter ha perdido muchos ingresos publicitarios, ya que las constantes polémicas y cambios de criterio del empresario han ahuyentado a los anunciantes.



Las ventas de publicidad de la plataforma en EE.UU. registraron 88 millones de dólares en abril, una disminución del 59 % desde abril de 2022, según Forbes.



Con esta medida Musk también busca fidelizar a sus usuarios, sobre todo los más populares, para que no se vayan a competidores como la nueva red social Threads de Meta, que abrió la semana pasada y ya ha conseguido una cifra récord de descargas que superan los 108 millones de usuarios.



El pago a creadores de contenido ya se da en otras plataformas como YouTube, que reparte con los youtubers ingresos por los impactos publicitarios que generan sus vídeos



Ello ha permitido a usuarios con muchas visualizaciones amasar grandes cantidades de dinero y, a la vez, crear más y más contenido que genera tráfico para la plataforma.



EFE