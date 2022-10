Uber cayó en bolsa tras propuesta para 'trabajadores independientes'

Las empresas estadounidenses Uber, Doordash y Lyft cayeron en la bolsa este martes después de que el Departamento de Trabajo anunciara una propuesta de cambio en la definición de lo que significa ser un “trabajador independiente” en ese país.



Tras conocerse la noticia, a las 10:45 hora local las acciones de la empresa de transporte y reparto de comida Uber se precipitaron en un 9,73 %, mientras que las acciones de la empresa de reparto de comida Doordash cayeron en un 7,47 % y las de trasporte Lyft bajaran un 10,62 %.



No obstante, a las 12.30 hora local (16.30 GMT) las acciones se recuperaron levemente y la compañía Uber cayó un 5,76 %, Doordash un 4,15 % y Lyft un 6,95 %.



El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó una propuesta que podría allanar el camino para que los reguladores reclasifiquen a los trabajadores temporales, autónomos o independientes como empleados en lugar de contratistas independientes, como se les considera en la actualidad. El organismo destacó en un comunicado oficial que el objetivo de la iniciativa es garantizar que los empresarios no clasifican como contratistas independientes a trabajadores que no deberían serlo, dejándolos sin un salario y un horario justo.



La regla propuesta, si se adopta, podría aumentar los costos para compañías como Lyft, Uber y Doordash que cuentan con conductores o repartidores de comida que no tienen un contrato directo con las empresas y que pueden crear sus propios horarios. Mientras que alguna de estas empresas se han respaldado en encuestas para argumentar que los horarios flexibles son un atractivo para los trabajadores y que este tipo de estructura solo es posible bajo un modelo de contratista independiente.



Varios expertos no están de acuerdo y dicen que las empresas usan el modelo de contratista independiente para reducir sus propios costos y denuncian que el sistema puesto en práctica hasta ahora niega a los trabajadores beneficios de atención médica, pago de horas extras y la capacidad de organizarse en sindicatos.

