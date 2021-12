Última semana de la opa de Gilinski sobre Nutresa: qué pasará

Archivo particular

Aunque el Grupo Gilinski, a través de su compañía Nugil, podría solicitar el viernes un nuevo periodo de 14 días para seguir buscando accionistas del Grupo Nutresa que les quieran vender sus participaciones, si el proceso llega al 17 de diciembre como se ha venido desarrollando hasta ahora, podría terminar sin lograr una cantidad apreciable de títulos.



Y es que hasta el momento, en los 9 de los 14 días programados para la oferta pública de adquisición (opa) 489 accionistas, de los 12.000 que tiene Nutresa, han aceptado vender 1'011.100 acciones, es decir el 0,35 % de la participación máxima a comprar.



Hay que recordar que el Grupo Gilinski busca comprar al menos 229'455.976 títulos de Nutresa que representan el 50,1 % de la propiedad accionaria y una cantidad máxima de 286'819.970 acciones, lo que representa el 62,62 % del total del grupo procesador de alimentos más grande del país, a un precio de US$7,71 por papel.



Pero dentro de las condiciones del cuadernillo de la operación también se establece que el Grupo Gilinski podría aceptar un porcentaje menor al 50,1% y en este sentido analistas han dicho que una participación superior al 30% podría ser interesante para convertirse en un accionista de peso y lograr al menos un puesto en la junta directiva de Nutresa.



Conocedores de procesos de compras y ventas de empresas en las bolsas dicen que es en los últimos días de dichos procesos cuando llega el mayor número de aceptaciones, otros consideran que con el acumulado del 0,35% hasta el viernes, las proyecciones para llegar hasta un 30% o son tan favorables.



De acuerdo con Diego Restrepo, doctor en Economía y Finanzas de la Universidad de Binghamton y profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Eafit, el precio de la acción de Nutresa ha venido bajando en los últimos días y eso puede estar determinado por la expectativa de accionistas minoritarios que ante las bajas aceptaciones a la opa, han preferido vender sus títulos pues consideran que la operación podría fracasar y es mejor obtener una utilidad en el mercado de la Bolsa de Colombia. Por ese motivo, dice el académico, considera que la opa no va a ser exitosa.



Y se apoya con la aplicación de un modelo propuesto por William Samuelson y Leonard Rosenthal en 1986 que dice que el precio al cual se negocie la acción de Nutresa en los días durante el periodo de recepción de ofertas de la opa tiene información altamente valiosa para inferir la probabilidad de éxito de la operación.



Según el modelo, con el movimiento del precio de la acción al cierre el viernes, cuando finalizó con una caída de 1,85%, es decir $520 hasta los $27.530, la probabilidad de éxito de la opa bajó al 56%, la cifra más baja de los nueve días de la apertura de la operación.



Restrepo explica que si la opa diera muestras de que va a ser exitosa la cotización estaría mucho más alta y en cambio se ha estado alejando del precio que propone el Grupo Gilinski.



UN MÍNIMO PORCENTAJE



En caso de que las aceptaciones a la opa del Grupo Gilinski sean bajas y estos de toda maneras quieran comprar, tendrían que montar una operación financiera y administrativa que podría resultar más costosa para gestionar esa nueva propiedad accionaria.



El profesor Sergio Restrepo de la Universidad Eafit, dice que “con un 30% de acciones de Nutresa ese grupo podría quedar satisfecho, incluso el 20%, pero con un dos o tres por ciento no les daría asiento en la junta directiva y en cambio les resultaría costosa esa gestión de la propiedad".

