La perspectiva de Ultra Air sobre Abra, negocio entre Avianca y Viva

En entrevista con Portafolio, William Shaw, fundador de Ultra Air mostró su perspectiva sobre el negocio que se adelanta entre Avianca y Viva, las metas de la compañía en estos meses de operación y su mirada de cara al mercado con los precios al alza del combustible y la subida del dólar.



¿Cómo ven el negocio de Abra?



La preocupación que tenemos nosotros es con la amenaza, con el gobierno recién planteado el primer día: ‘o nos dejas fusionarnos o nos quebramos’ es crear un monopolio que se va a quedar con el 65% de las rutas del mercado colombiano, y eso no puede ser bueno para el consumidor.



Siempre que hay un monopolio suben las tarifas, si estas suben hay menos viajeros, y de ser así hay menos ocupación hotelera, qué va a pasar con los restaurantes, los taxis, con todo el empleo que se ha creado.



¿Menos competidores, cómo afecta el sector?



La llegada de Ultra Air dinamizó el mercado, y así con pasó con todas, eso es lo que necesita Colombia, entre más turistas, más restaurantes, hoteles hay mayor empleo.

Permitir crear un monopolio va en detrimento total de la industria y un plan económico que se debe plantear el Gobierno.



Pero dicen que trabajarán como independientes... ¿Le parece una cortina de humo?



Definitivamente, porque eso lo dijeron en abril y luego el primer día del Gobierno dicen: ‘o nos dejan fusionarnos o la quebramos’, entonces van con esa cortina de humo. Yo no confío con que están en crisis y necesitan que la rescaten ya o la quiebran.



Hablemos HK-5335 es un avión que estaba en Viva y ya está volando con Avianca.

Si ya están haciendo maromas entre rutas y entre aviones o activos, no lo sabemos. Pero sí me pregunto por qué Avianca está suspendiendo la ruta Medellín a Miami, porque es una ruta ya cubierta por Viva.



¿Ya empezaron?



Ya empezaron a pasarse aviones, empezando a suspender rutas, Viva ha dejado de operar las rutas de Armenia, alguien ya está tomando tijeras y recortando rutas, oferta y dinamizando el mercado y aprovechando el monopolio sin siquiera pedir permiso.



A nivel de negocios. ¿Afecta a otras aerolíneas, a Ultra? ¿En qué?



Se quedan con una de las participaciones más grandes, es que, qué significa esta solicitud de fusión o de quiebra.



Sabemos que tienen entre las dos el 65% del mercado, pero también tienen el 65% de la infraestructura, counters en los aeropuertos. Cuando empezó Ultra a operar de Santa Marta, no había siquiera un counter para nosotros.



Está creciendo la infraestructura en este país. Necesitamos una competencia leal, donde todos tenemos acceso a ella.



Pero también se unen con Gol, ¿cree que será un monopolio en América Latina?



Definitivamente, empiezan a repartirse el mapa y decir, ya tenemos esta aerolínea que cubre esta ruta y entonces no vamos a entrar a competir.



Así exprimen el mercado y limitan la cantidad de asientos disponibles y suben tarifas.



¿Piensa que quieren involucrar más aerolíneas como la alianza EasyFly y Avianca o similar?



Entre más ofertas tengas en tu página web, más controlas el destino de la gente donde entra a comprar. Esta página se vuelve omnipresente en todas las aerolíneas. Además EasyFly tiene rutas que Avianca no tiene ya que decidió salir del mercado regional.



¿Cómo ha visto el alza en el combustible y los altos precios en algunos aeropuertos?



El combustible en Colombia es importado. En lugares como Pereira, Armenia o Santa Marta es muy caro el combustible, pero es algo que hay que costear dentro de tus costos, pero claro, han subido 25% los pasajes de avión por el alza tanto del dólar como en el combustible.



Tanto así, que para el combustible su precio ha crecido tres veces frente al año pasado.

¿Cuál es la meta de movilización y ventas?



Llevamos más de 600.000 pasajeros transportados y un millón de boletos de avión vendidos y queremos cerrar con 1,8 millones de personas transportadas a final del 2022.



PORTAFOLIO