Pasajeros de Ultra Air, ‘a volar’ por tierra en Semana Santa

El 2023 ha tenido un revuelo en materia aérea por las distintas situaciones macroeconómicas que han derivado en que ya dos aerolíneas de bajo costo han dicho adiós a los cielos colombianos en el último mes, Viva y Ultra Air.



Tras varios meses de pelea contra la subida de costos y cambios en el esquema de pagos, ayer la aerolínea naranja dejó de volar tras más de un año en el mercado aéreo desde que inició su operación en el país, esto ad portas del inicio de la Semana Santa, una de las temporadas más álgidas para el turismo.



Es así que miles de viajeros están en la encrucijada sobre qué hacer con sus tiquetes comprados para movilizarse en esta temporada.



Para dar solución a esta contingencia, según anunció el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte le exigió a Ultra Air que ejecute sin excepción la totalidad de las medidas planteadas en el plan de contingencia para proteger a los usuarios que compraron sus tiquetes con anterioridad.



Según lo presentado ante esta entidad, con el requerimiento realizado a través del radicado 20239200172351 del 13 de marzo de 2023, entre otras obliga a la empresa a devolver dineros o reubicar a pasajeros mediante distintas modalidades de transporte.



Más concretamente, las medidas que debe adoptar la empresa son el reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten, reubicar a los pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air, contratar vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares, contratar transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares, tener plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia y mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.



De esa misma manera, además de exigir el cumplimiento de esta serie de medidas, el Ministerio de Transporte le solicitó a la Superintendencia de Sociedades dar inicio al proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air, mediante lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006.



La oferta disponible

Si bien Avianca ofreció desde el anuncio de cese de operaciones ayudar a los pasajeros afectados mediante ayudas temporales sin costo extra, Latam y Wingo implementaron tarifas diferenciales para atender la demanda, lo que a la larga es pagar de nuevo por volar.



Además de esto, Wingo incrementó su operación doméstica 79% y con tres nuevas rutas y más vuelos hacia San Andrés, es decir, ofrecerán 196 vuelos adicionales en abril, con enfoque en Semana Santa, en sus rutas domésticas ya existentes.



“Somos conscientes que la industria aérea en Colombia ha tenido episodios recientes que afectan la disponibilidad de sillas en vuelos nacionales, por eso hemos decidido aumentar nuestra capacidad en vuelos domésticos” expresó Jorge Jiménez, director Comercial y de Planeación de la aerolínea Wingo.



Por otra parte el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter ordenó que todos los aviones de la Fuerza Aérea Colombia (FAC), incluido el avión presidencial “sean dispuestos para el transporte de los usuarios afectados”.



Además señaló: “Suspenderé todos mis viajes para que el avión presidencial sea utilizado en medio de la crisis. Junto al equipo de @MinTransporteCo y @AerocivilCol evaluaremos las medidas a tomar para atender la emergencia aérea”.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio