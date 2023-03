Rembolsos, reubicaciones y otras medidas por suspensión de Ultra Air

La Superintendencia de Transporte dio a conocer este jueves el plan de contingencia ante la la suspensión de sus operaciones de la aerolínea Ultra Air, el cual comenzó este jueves a la medianoche.

Entre las disposiciones de la Supertransporte se ordena a la aerolínea a que realice el reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten. Además que reubique a los usuarios afectados en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air.

También se exige a la aerolínea que contrate vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares o servicios de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares para atender el traslado de los pasajeros.

Así mismo, exige un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia y mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.

En un segundo oficio, la Superintendencia de Transporte le solicita a la Superintendencia de Sociedades que inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006.

“La Supertransporte reforzará su presencia en los aeropuertos del país para atender a los pasajeros que resulten afectados por la suspensión de operaciones anunciada por la aerolínea Ultra Air, generando canales de articulación con las empresas que cubren las rutas donde operaba la aerolínea en mención”, concluyó la entidad.

PORTAFOLIO