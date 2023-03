Ultra Air: su primer año y su opinión sobre integración Avianca - Viva

Las aerolíneas en Colombia han pasado por varios retos económicos en el último año, y pese a operar en muchos casos a pérdidas, buscan flotadores financieros para mantenerse en el mercado.



William Shaw, presidente de Ultra Air, contó a Portafolio, cómo fue su primer año de operación y cómo va la búsqueda de capital.



(Más: Latam anuncia aumento operativo para contrarrestar crisis de Viva Air).



¿Qué balance les deja el primer año?



Más de 1,8 millones de personas viajaron a ultra bajo costo en el país, tuvimos 12.000 vuelos, más de 85% de factor de ocupación.



Hoy estamos al 90%, volamos 17 rutas a 10 destinos cubriendo la mayoría del territorio nacional y esas cifras nos ponen realmente felices.



Además estamos en nuestra fase de crecimiento internacional, pero no hemos tenido aún la autorización por parte de la Aeronáutica Civil, pero vamos en un muy buen proceso.



(Le recomendamos: Avianca anunció que no venderá tiquetes en Colombia durante dos días).



¿A dónde quieren volar?



Hemos solicitado 27 rutas adicionales domésticas, en las cuales también hay rutas internacionales. Queremos llegar a Ecuador, a Punta Cana, a Aruba, a México y expandirnos internacionalmente.



¿Cuál es la expectativa que tienen?



Para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo seguirá creciendo el número de pasajeros internacionales, incluso han dicho que se recibirán este año 5,5 millones de turistas y hay que estar preparados para recibirlos.



(Puede leer: ¿Perdió su vuelo en Viva Air? Así puede reprogramar su viaje).



¿Cómo ven el panorama retador 2023?



No es secreto que el año 2022 fue sumamente difícil para la industria aérea, un dólar subiendo, al igual que el precio del combustible. Nosotros somos un producto 100% importado y entonces necesitamos asegurarnos de tener la estabilidad necesaria para operar.



Ahora, el regreso del IVA al 19% en tiquetes aéreos, más los demás factores, han hecho que las tarifas hayan tenido que subir, es inevitable. Nuestro ejercicio es bajar nuestros costos y las tarifas, pero los eventos macroeconómicos no permiten que eso suceda.



¿Cómo están optimizando los costos?



Operacionalmente, tenemos los costos más bajos, pero por ejemplo, el del combustible es igual para todos y no hay manera de minimizarlo, entre más suba, más hay que pagar.



(Vease también: ¿Qué viene para Viva Air y el sector aeronáutico en el país?).



¿Cómo ven que aerolíneas low cost deben hacer parte de grandes grupos?



Cada aerolínea tiene que buscar su camino, dependiendo el mercado donde está y sus necesidades de capital, así que cada una opera de maneras distintas.



¿Comparten esta visión?



No sabría. Hay grupos de aerolíneas que tienen en su portafolio una low cost y hay otras que no.



¿Considerarían ser parte de uno?



Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuestas y llevamos dos años buscando capital para crecer, no estamos cerrados a las propuestas.



¿Están buscando capital para continuar su plan de expansión?



Sí. Nosotros seguimos en la búsqueda de inversionistas. Estamos hablando con varios fondos de inversión y tenemos banqueros de inversiones internacionales, y nos sentimos muy contentos con la respuesta que hemos tenido de los fondos que han participado en la inversión con nosotros.



(Lea también: Perú abrirá proceso contra Viva por suspensión de vuelos).



¿Cuánto es esa inversión?



Por el momento, las cifras son confidenciales.



¿Y qué esperan hacer con ese capital?



Nuestro plan de negocios es crecer a 40 aeronaves en Colombia en cinco años, llevándonos el 17% del mercado colombiano para el año 2025.



En este momento contamos con seis aviones, es decir, que aumentaremos ocho aeronaves por año.



¿Cómo esperan que se comporte este año?



En 2022 crecimos 22% frente 2019. Nuestras proyecciones es crecer 6% frente al año pasado.



¿Qué decir sobre la salida de Félix Antelo de Viva?



Sabemos que está con temas de salud y le deseamos que se recupere pronto.

En cuanto lo que están viviendo, si se fusionan o no, no es nuestra decisión, es de la Aerocivil, solo necesitamos que la infraestructura disponible no sea acaparada por un monopolio, es limitada y necesitamos poder tener acceso a esa infraestructura para poder crecer.



PORTAFOLIO