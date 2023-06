Ultra Air: Supersociedades abrió proceso de liquidación a la aerolínea

Archivo particular

La Superintendencia de Sociedades dio a conocer que se abrió el proceso de liquidación judicial de la aerolínea Ultra Air. La decisión se tomó después de que la empresa manifestará "la no conveniencia de continuar con el proceso de reorganización que había iniciado".

(Vea: 'Raro que una línea aérea que está en el suelo vuelva a volar').

Ultra aseguró que no pudo continuar con la reorganización tras no poder cerrar acuerdos de financiamiento que le inyectara nuevos recursos, por lo que no logró el capital necesario para reiniciar sus operaciones.

"Esta situación derivó en la terminación de los contratos celebrados con proveedores estratégicos y los de arrendamiento financiero sobre los aviones", informó la Supersociedades.

Según la entidad, el proceso de liquidación judicial se adelantará conforme a lo establecido en la Ley 1116 de 2006. Para su cumplimiento, los acreedores deberán presentar sus reclamaciones ante el liquidador, el "cual elaborará el inventario valorado de activos y la determinación de los pasivos para aprobación del juez del concurso".

(Vea: Así ‘aprovechó’ Ultra Air la crisis de Viva, antes de quebrar).

Pasajeros afectados por Ultra Air. EL TIEMPO

"En la Superintendencia estamos atentos para adoptar oportunamente las decisiones que busquen la recuperación de las empresas viables, así como su liquidación pronta y ordenada con el fin de proteger a los trabajadores y acreedores, procurando que los bienes de los deudores continúen agregando valor dentro de la economía colombiana", dijo Billy Escobar Pérez, el superintendente de Sociedades.

(Vea: Formulan pliego de cargos a William Shaw, fundador de Ultra Air).

El funcionario agregó que se buscó la salvación de Ultra, como se hace con todas las empresas si las "circunstancias lo permiten", pero que no fue posible y por eso adoptan decisiones que se requieren "sin dilación alguna como en este caso, en su independencia, lo ha determinado el señor juez de la causa”

(Vea: Mintransporte demanda a Ultra por estafa agravada de $48.200 millones).

PorTAFOLIO