Un mes de paro: así les fue a apps de transporte, domicilios y banca

Se cumplió un mes del paro nacional. El pasado 28 de abril, las manifestaciones comenzaron con la intención de 'tumbar' la reforma tributaria, así como criticar la corrupción, pedir por más oportunidades de empleo y educación gratuita, garantías para los acuerdos paz, entre otros temas.



El objetivo de la tributaria se logró, pero las protestas no pararon. Con cada día que ha pasado hasta este 28 de mayo, se han sentido más fuertes y también se han 'llevado' por delante la reforma a la salud, a dos ministros (renunciaron Alberto Carrasquilla a Hacienda y Claudia Blum a la Cancillería) y a la Copa América, de la que Colombia iba a ser sede.



Como no podría ser de otra forma, la economía nacional ha sufrido fuertes golpes. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, informó que el paro ha dejado pérdidas cercanas a los 10,8 billones de pesos, siendo el comercio, el agro y el transporte de carga los sectores que más han sufrido. Y varias empresas han tenido que suspender sus operaciones y hasta cerrar.



En medio de ese gran mundo empresarial colombiano que ha sufrido los embates del paro aparece el sector de las aplicaciones, muy usado para transporte, domicilios y hasta servicios de banca. ¿Cómo les ha ido a ellos?, ¿han corrido con mejor suerte? Le contamos.



TRANSPORTE: UBER Y DIDI, ¿QUÉ HA PASADO?



La situación actual ha generado para DiDi una caída en el número de viajes que intermedia, un dato que se explica por el número limitado de socios que se conectaron a través de la plataforma durante estos últimos días.



"Dada la contingencia actual, las solicitudes intermediadas por DiDi, en las cinco ciudades en las que opera en el país, para la categoría Express y Taxi, han presentado variaciones negativas. Disminuyeron en un 20% en promedio, en comparación con el mismo periodo inmediatamente anterior", explicó.



Asimismo, indicó que en Bogotá, en lo que va corrido del mes, las solicitudes provienen principalmente de centros comerciales, centro de abastos y supermercados, centros de salud, oficinas terminales y aeropuertos, entre otros.



Por su parte, Uber contó con el objetivo de ofrecer soluciones de movilidad seguras, confiables y a las que más personas tengan acceso, lanzó Uber Pop, un servicio que nace con el fin de ofrecerle a los usuarios una alternativa adicional de movilidad con precios sugeridos más accesibles.



"Las zonas en las cuales estará disponible Uber Pop son las que más rápido han recuperado la movilidad desde el inicio de la pandemia: Suba, Engativá, Fontibón, Tunjuelito, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal Sur", aseguró.



Según datos de Uber, la movilidad se ha recuperado en estas zonas 20% por encima del resto de la ciudad de Bogotá.



Desde la perspectiva del apoyo a pequeños y medianos negocios, Uber Flash, la opción de entrega de paquetes que se lanzó en 2020, un crecimiento de alrededor del 80% en las solicitudes de envíos.



¿MÁS DOMICILIOS QUE ANTES?



En el apartado de los domicilios, hay dos caras de la moneda. Por un lado, Rappi, una de las más usadas en el territorio nacional, registró en mayo un "impacto negativo para los aliados comerciales".

Rappi reportó que se han incrementado las cancelaciones de los pedidos. César Melgarejo. EL TIEMPO

"Tuvimos, en general, una caída del 12% en órdenes y un aumento del 1,5% en la cancelación de pedidos a nivel nacional con respecto al promedio", afirmó Matías Laks, gerente general de Rappi para Colombia.



Laks también explicó que en Cali, ciudad donde las manifestaciones se han sentido muy fuertes, "el indice de cancelaciones fue 3,5 veces superior".

Cada orden cancelada genera gastos para Rappi y supone una pérdida de oportunidad en ventas para los restaurantes o supermercados aliados COMPARTIR EN TWITTER

"Si bien el 'delivery' conecta a los usuarios con el comercio, la realidad es que muchos de ellos no pudieron operar por las acciones violentas que se han presentado durante el último mes. Esto, consecuentemente, ha impactado a la baja el tráfico de pedidos en la plataforma, lo que es lamentable en un contexto en el que el sector está intentando reactivarse después de un año especialmente difícil y complicado", agregó.



La otra cara es la de Tu Orden. Gabriel Calderón, el CEO de la misma, dijo que su app se ha visto "beneficiada".

Tu Orden es otra opción en el mundo de las apps para domicilios. Archivo particular

"Anuncian manifestaciones y al otro día se disparan los domicilios. Por ejemplo, de lunes a miércoles a la hora del almuerzo, que no era un horario muy bueno, con las protestas han aumentado los pedidos", dijo.



Aseguró que han visto un crecimiento del 25% en las ventas con respecto a antes del paro y que lo que más piden es "arroz chino, pollo frito, hamburguesas, pizza y sushi".



25 % se lo que creció Tu Orden durante el mes del paro respecto al anterior.

Eso sí, Calderón aclaró que hay zonas de las ciudades donde trabajar se ha dificultado cuando hay protestas, como el centro de Bogotá, pero "los sectores donde más se mueve nuestra app casi nunca ha habido afectaciones".



LA BANCA



Las opciones bancarias digitales que hay en Colombia tuvieron un comportamiento ‘muy movido’, aunque no solo lo relacionan con el paro, sino con la pandemia del coronavirus.



Desde dale!, la entidad 100% digital del Grupo Aval, manifestaron que han visto un crecimiento en las transacciones.



“El promedio diario de transacciones en el último mes ha crecido un 48% respecto del promedio en los días anteriores y también se identifica un incremento de las compras en comercios virtuales del 56%”, dijo Jose Manuel Ayerbe, Vicepresidente de mercadeo de Grupo Aval.

dale! tiene tecnología contactless que permite realizar pagos sin contacto, simplemente acercando la tarjeta al datáfono. Cortesía

Y confirmaron que se ha consolidado la tendencia general hacia el uso de medios de pago digitales, lo que ha estado “impulsado por la pandemia y por situaciones en las que la movilidad de las personas se ve afectada por diversas circunstancias, esto bajo la consideración que dale! es una entidad 100% digital y lanzada en febrero de 2020".



Nequi, por su parte, aseveró que han visto un crecimiento en el uso de pagos y plataformas digitales, reiteró en que no solo por el paro, sino por la pandemia.



“Las condiciones de aislamiento y cuarentena han obligado a las personas a adaptarse a un mundo digital en el que puedan realizar que actividades que acostumbran o que realizan para vivir”, afirmó Andrés Vásquez, CEO de Nequi.



El directivo también dijo que “los pagos digitales se han convertido en una solución para facilitar la vida de la gente".

Y apoyar la dinámica que permita sobre llevar todo con mayor ‘normalidad COMPARTIR EN TWITTER

