Sancionan a Unilever por publicidad engañosa en productos de belleza

La Superintendencia de industria y Comercio (SIC) impuso a Unilever una multa de $726.820.800 por incurrir en información y publicidad engañosa durante la promoción de sus productos Dove reconstrucción completa y Pond’s age miracle.



(Lea: WhatsApp, en la mira por incumplimiento de la política de datos).

La investigación demostró que las condiciones anunciadas en la publicidad objeto de estudio no cuentan con respaldo científico fehaciente que las sustente, lo que hace que se vulnere el derecho de los consumidores. Además, las proclamas usadas en la promoción de los productos violan lo dispuesto por los artículos 23, 29 y 30 del Estatuto del Consumidor.

​

Para el caso de Dove reconstrucción completa, "los mensajes no resultaron claros, veraces ni precisos, pues el estudio allegado no muestra que el pelo tratado con alguno de los productos haya permanecido indemne después del proceso de decoloración y modelado térmico, ni que la diferencia entre el daño percibido con uno u otro producto sea igual al 90%".



(Vea: ‘Bavaria incurrió en competencia desleal por pactos de exclusividad’).



Así, la información resulta equívoca y se omiten datos indispensables y relevantes sobre los efectos que promete el producto.



En cuanto a Pond’s age miracle, se determinó que el mensaje trasmitido no es comprobable, porque no establece los resultados de las mediciones realizadas ni es claro cómo se revisó el apego a las indicaciones de uso del producto, ni el beneficio obtenido por las voluntarias, por lo que de ninguna manera se demostró que el producto sea "una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad”.



(Vea: Formulan cargos a Neos Gruoup por fallas en construcción).

Pond’s age miracle, el otro producto de la sanción a Unilever. Archivo particular

“Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad y manchas causadas por el sol’, y en ese sentido, al no haberse comprobado dichas afirmaciones, dicha información no se considera veraz, dado que suscita en el destinatario expectativas que no son factibles de ser satisfechas, pues no cuentan con estudios científicos que permitan comprobar su veracidad", concluyó la SIC.



(Vea: Superindustria y Comercio formuló pliego de cargos a Tuboleta).



PORTAFOLIO