Unión Avianca y Viva, ¿golpe al tablero de las low cost?

después del anuncio por parte de los accionistas de Avianca sobre incorporar a Viva a la misma holding de Avianca Group International Limited (AviancaGroup), y que Declan Ryan, socio fundador de Viva, se sumaría a la junta directiva del nuevo grupo, las incógnitas sobre su unión no han parado.



En el comunicado, los accionistas aseguraron que este enlace en el futuro, después de que se surtan los trámites necesarios y que las autoridades competentes lo autoricen, ambos grupos de líneas aéreas harían parte de un mismo holding, manteniendo cada uno sus marcas y estrategias.



“Este nuevo y sólido grupo de aerolíneas beneficiaría a los clientes al tener una estructura de costos más eficiente que permitiría ofrecer precios aún más bajos, además de una red de rutas que promovería la conectividad directa entre destinos, un fuerte programa de lealtad y un servicio amable y eficiente acorde con las necesidades del viajero de hoy” dijo Roberto Kriete, principal accionista y presidente de la Junta Directiva de Avianca.



Kriete además mencionó que esta incorporación le daría a Colombia y a Latinoamérica un “nuevo y fortalecido competidor sostenible en el tiempo, impulsando que ambos sigan siendo relevantes en el mercado latinoamericano”.



Esta unión también iría de la mano con complementar los derechos económicos de ambos grupos en una misma holding. Según los accionistas, ésta decisión se tomó por las heridas que dejó la pandemia no solo a las empresas, sino también al sector.



“Bajo ese escenario, países de todo el mundo han visto la necesidad de crear empresas de aerolíneas sólidas y sostenibles que permitan garantizar y fortalecer la conectividad aérea nacional e internacional y, al mismo tiempo, generar valor para el consumidor” señalaron en un comunicado.



Para el experto en negocios Raúl Ávila, esta alianza en derechos económicos se da para generar robustez en el sector, pues Avianca tiene el 45% y Viva el 20% del mercado de las aerolíneas.



“Después de la salida de Avianca del Capítulo 11, y los estragos de la pandemia, buscan unificar esos derechos económicos bajo una sombrilla empresarial, pero manteniendo por ahora su independencia. Esta ‘sombrilla’ les permite hacer negociaciones con proveedores, mayoristas, rutas, itinerarios y así aminorar costos”, dijo Ávila.



¿DINERO DE POR MEDIO?



Portafolio consultó a Avianca Group quien está a la cabeza de esta unión sobre las inversiones que hay de por medio, y fue enfático en que los accionistas de Viva transfirieron la propiedad de sus acciones a una fiducia, la cual, a su vez, le reconoció la titularidad de los derechos económicos a Investment Vehicle 1 Limited, holding de Avianca, y la titularidad de los derechos políticos de control y voto a terceros independientes de Avianca.



Por otro lado, “si eventualmente los accionistas quisieran integrar operaciones y que el holding de Avianca ejerza control político y de voto sobre Viva, las partes deberían solicitar ante las autoridades competentes de los países donde así se requiera. En Colombia dicho proceso estaría a cargo de la Aerocivil, única autoridad competente para tal fin” añadió.



Al respecto, la Aeronáutica, entidad donde se debe surtir este proceso, indicó que la solicitud aún no ha llegado, sin embargo, la entidad será la encargada de evaluar las condiciones de participación en el mercado para este negocio y así “garantizar la competencia y la provisión de rutas, siempre en beneficio de los usuarios”.



Alejandro Useche, profesor asociado de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, dijo que este anuncio es necesario revisarlo con lupa cuando esté solicitado de manera formal, pues podría no ser del todo positivo.



“En Colombia, la aprobación de la Aerocivil tiene tres requisitos fundamentales, de los cuales el más importante es la defensa de los intereses de los clientes, entre otras evitando la concentración de rutas de esta eventual alianza”, señaló el experto.



Por otro lado, Avianca Group insistió que esta unión no es una integración, ni una fusión. “Las operaciones de ambas compañías se mantienen independientes, sus marcas subsisten y los compromisos con clientes y stakeholders permanecen intactos”, dijo, es decir, continuarán operando con normalidad.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO