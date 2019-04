Efromovich le incumplió préstamo a United

El portal de internet FligthGlobal.com, especializado en el mundo de la aeronáutica, asegura que el mayor accionista de Avianca, Synergy, propiedad de Germán Efromovich, podría perder las acciones que posee de la compañía debido a un incumplimiento en el pago de un préstamo.



FligthGlobal informó que Synergy incumplió términos de un préstamo de United Airlines que estaba respaldado por las acciones de la aerolínea latinoamericana, abriendo la posibilidad de que United tome el control de Avianca aunque las dos aerolíneas continúan en conversaciones para formar una empresa conjunta.



Avianca dijo en un documento confidencial del 10 de abril que fue informada por la filial de Synergy, BRW Aviation y United, que BRW no había cumplido con el pacto de cobertura de garantía del préstamo de United.



“BRW, constituida en Delaware, posee aproximadamente el 78,1% de las acciones ordinarias de Avianca. En noviembre de 2018, BRW prestó 456 millones de dólares de United, garantizados por el patrimonio de BRW y sus 516 millones de acciones ordinarias de Avianca”, siempre según la página de internet FligthGlobal.



Un portavoz de United le manifestó a dicho portal de internet que la aerolínea con sede en Chicago no ha tomado ninguna medida de cumplimiento.



Sin embargo, el incumplimiento de las condiciones del préstamo por parte de BRW ha obligado a Avianca a reestructurar otros acuerdos de financiamiento para incluir a United como un socio autorizado, de modo que cualquier posible acción de cumplimiento por parte de United en la forma de una adquisición de Avianca no constituirá un cambio de control.



Avianca le manifestó a FlightGlobal que suponiendo que este enfoque sea aceptado por los prestamistas en virtud de dichos acuerdos de financiamiento de Avianca Holdings, United podría tomar posesión de las acciones de Avianca Holdings sin causar un cambio de control bajo ninguna circunstancia de los acuerdos de financiamiento de Avianca Holdings.



Sin las enmiendas, algunos de los acuerdos de financiamiento actuales de Avianca podrían darse por terminados en caso de un cambio de control, dice KPMG en un informe de auditor independiente que acompañó los estados financieros de Avianca.



Desde que se reportó el incumplimiento, Avianca negoció un acuerdo modificado con el Banco de Bogotá, acreedor, para evitar un incumplimiento. United Airlines, por su parte, fue agregado como un propietario beneficiario permitido de Avianca, le comunicó la aerolínea colombiana a FlightGlobal.



El portavoz de United aseguró que cualquier conversación para enmendar los otros préstamos de Avianca se harán directamente con el prestatario. Un portavoz de Avianca, por su parte, informó que la aerolínea se encuentra actualmente en proceso de modificar sus acuerdos de financiamiento y no puede proporcionar una estimación de cuándo finalizará las negociaciones.



Synergy ha estado bajo creciente presión financiera. Su propiedad completa, Avianca Brasil, se encuentra en quiebra y ha devuelto la mayor parte de su flota. Mientras que en Argentina reina la incertidumbre. Las dos son operadas independientemente de Avianca Colombia.



La marca común, siempre el mismo portal de información, ha dado lugar a que los clientes confundan a Avianca Colombia con Avianca Brasil, por lo que las acciones de la colombiana han sufrido. Además, el presidente de la compañía, Hernán Rincón, renunció recientemente.



Desde finales de 2018, Avianca ha cedido negocios no esenciales y ha reducido sus operaciones en un intento por mejorar la rentabilidad. Las ganancias operativas de la compañía cayeron 21% durante el 2018.



El portavoz de United dice que continúa avanzando con su empresa conjunta planificada con Avianca y Copa Airlines de Panamá. Los tres operadores de Star Alliance presentaron el pacto en noviembre de 2018, junto con el préstamo de United a Synergy.