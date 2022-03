Universidades incluyen a Coursera en sus programas

Coursera, plataforma de cursos virtuales masivos, hará una alianza con la Uniminuto, para incluir sus programas dentro del plan de estudios de los estudiantes. En ese sentido, la comunidad académica de esta institución tendrán acceso a cursos en línea y Proyectos Guiados de las 175 mejores universidades del mundo y 75 empresas tecnológicas líderes, como Google, IBM y Microsoft.



Así las cosas, Renzo Casapía, director para Latinoamérica de Coursera, en entrevista con Portafolio, explica los pormenores de esta alianza.



¿Cuál es el objetivo de Coursera con estas asociación?



Nuestro objetivo como empresa es habilitar a las universidades el contenido de las mejores instituciones educativas del mundo y de los mejores partners tecnológicos como: Google, Facebook e IBM. Lo que queremos es acercar al alumno y al egresado al mercado laboral, creando habilidades que sabemos que están siendo demandadas por las grandes empresas.



Nosotros lógicamente tenemos mucho conocimiento en eso, por los casi 100 millones de usuarios, de los que conocemos: qué buscan, qué quieren y qué estudian. En el caso de Uniminuto, queremos fortalecer su plan de estudios, con cursos alineados al mercado laboral actual.



¿Cómo serán las certificaciones, quién se encarga?

Lo que hace Uniminuto es permitir que sus estudiantes reciban la certificación de las universidades que ofrecen los cursos, que son las mejores del mundo. Para el alumno estos cursos son muy favorables al terminar su pregrado y contar con más habilidades comprobadas y que, a fin de cuentas, son las que el mercado laboral solicita.



¿Los cursos están relacionados con el programa educativo del estudiante?

Nuestro primer valor como compañía es involucrar a un equipo de soluciones. Es decir, nosotros no ponemos simplemente los cursos ahí para que puedan elegirlos. Lo que hacemos es trabajar con la universidad y con el equipo académico para diseñar cuáles son los programas que podemos ofrecer.



¿En ese sentido, ya se han definido algunos cursos con Uniminuto?

Sí, se han definido algunos que son acordes a los programas educativos. Si alguien está en la carrera de publicidad, pues puedes tomar un curso de DigitalMarketing de Facebook como parte de su pregrado. Existe esa coherencia o match entre lo que ofrece Coursera y en este caso Uniminuto.



¿Qué áreas son las más solicitadas por las compañías ?

Todas las empresas que quieren transformarse tienen que apostar por transformar a su fuerza laboral y atraer talento que venga con nuevas habilidades.



Hoy tenemos una oferta muy alta de habilidades de programación, de data analytics y de ciberseguridad. Si uno le pregunta a cualquier director de recursos humanos, cuánto le cuesta conseguir a una persona que tenga estos conocimientos y destrezas, él será consciente de que tener talento formado es crítico.



Estas habilidades que acabo de mencionar son las principales y las más demandadas en Latinoamérica y también en el mundo.



¿Qué tanto durará este tipo de alianza con las universidades?



Normalmente los acuerdos que hacemos tienen una duración de dos a tres años. Casi siempre hemos visto que las universidades reconocen mucho valor en este tipo de acuerdos y tienden a extender el nivel de arraigo de estos programas. Nuestra apuesta es por asociaciones a largo plazo.



Nunca vamos a hacer una que dure un mes, porque trabajamos con instituciones serias, que no van a querer agregar este valor a sus alumnos y de pronto, al siguiente semestre, decirles que no.



¿Han pensado incluir a colegios a esta alianza?

Nuestro foco ha sido el mercado de educación superior, justamente porque nuestro ecosistema es un triángulo que está conformado por: universidades de muy alto nivel, partners como IBM, Facebook, Google y nuestros millones de usuarios.



En esa escala de valor tiene más sentido nuestra estrategia en terminos de empleabilidad. Mientras que si hablamos del nivel educativo más básico, el público necesitaría habilidades orientadas a los programas curriculares de cada país. Si hemos visto un creciente interés en niveles preparatorios, por ejemplo en México, y estamos muy felices que nuestro contenido se use en escuelas. Sin embargo, nuestro foco actual está en universidades y empresas.



¿Qué tanto ha crecido el interés por este tipo de cursos?

Yo creo las personas que están buscando trabajo o que ya están en uno, quieren aprender habilidades relacionadas con la parte digital, desde excel hasta tecnología básica. Esto nos permite llegar a las empresas, explicándoles que capacitar en estas áreas es una necesidad.



