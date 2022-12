'Archivos de Twitter': Musk revela información de la red a externos

Elon Musk está brindando a los escritores externos un acceso sin precedentes a la información interna de Twitter Inc., instruyendo al actual jefe de confianza y seguridad para que proporcione capturas de pantalla de las cuentas de los usuarios.

El jueves, el periodista Bari Weiss compartió capturas de pantalla que muestran sistemas internos restringidos a un número relativamente pequeño de personas a cargo de moderar el contenido.



Las imágenes tienen una marca de agua, una etiqueta translúcida, que indica que fueron tomadas desde la perspectiva de los empleados de la jefa de confianza y seguridad de Twitter, Ella Irwin.

Las capturas de pantalla con marca de agua, tomadas desde el 7 de diciembre de 2022, generaron preocupaciones sobre si Weiss tenía acceso a la cuenta interna de Irwin, lo que también significaría acceso a información confidencial como los mensajes privados de un usuario, según personas con conocimiento de los sistemas de Twitter. Irwin luego aclaró que ella misma tomó las capturas de pantalla para evitar tal escenario.

"Por motivos de seguridad, las capturas de pantalla solicitadas procedían de mí para asegurarnos de que no se expusiera ninguna PII" o información de identificación personal", dijo Irwin en Twitter. "No les dimos este acceso a los reporteros y no, los reporteros no accedían a los DM de los usuarios" o mensajes directos, puntualizó.

Las marcas de agua se agregaron a las cuentas de los empleados después de que Twitter fuera pirateado en 2020, dijeron las personas, un movimiento destinado a facilitar que Twitter sepa de dónde provienen las capturas de pantalla de los sistemas internos. Weiss no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Las capturas de pantalla se compartieron como parte de los "Archivos de Twitter", una colección de documentos internos y correos electrónicos de exempleados de Twitter que Musk entregó a reporteros externos que ahora los están publicando. Musk dijo a principios de este mes que Weiss y otro escritor, Matt Taibbi, tienen acceso ilimitado a los archivos de Twitter.

A las personas con conocimiento de los sistemas de Twitter les preocupa que un acceso tan amplio pueda conllevar a que Twitter caiga en violación de su acuerdo de privacidad de 2022 con la Comisión Federal de Comercio.

"Parece que el hilo de Weiss debería ser suficiente para que la FTC abra una investigación sobre una violación del decreto de consentimiento y tal vez obtenga una citación para los registros de acceso interno de Twitter", tuiteó Alex Stamos, quien anteriormente estuvo a cargo de la seguridad en Meta Platforms Inc. y es ahora en el Observatorio de Internet de Stanford.

Parte del acuerdo de la FTC de Twitter estipula que el acceso de los empleados a los datos confidenciales de la cuenta de usuario solo se otorga a las personas con una justificación comercial válida para acceder a dichos datos.

Los ejecutivos que habrían aprobado ese acceso, o habrían investigado su mal uso, se han ido de la empresa. "Los autores tienen un acceso amplio y cada vez mayor a los archivos de Twitter", tuiteó Weiss el jueves. "La única condición que acordamos fue que el material se publicaría primero en Twitter".

BLOOMBERG